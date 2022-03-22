Ольга Бузова создала приватный чат с мужчинами

После расставания с рэпером Давой (Давид Манукян) личная жизнь телеведущей Ольги Бузовой покрыта тайной. То и дело появляются слухи, якобы знаменитость нашла мужа, беременна, начала жить вместе с мужчиной, она продолжает тосковать по бывшему возлюбленному и, возможно, совсем скоро вновь сойдется с ним. Однако певица сплетни не подтверждает, но и не опровергает, давая публике придумывать все новые и новые слухи. Но одной своей тайной Бузова все же поделилась.

В интервью она призналась – ей мужского внимания более чем достаточно, можно даже из дома не выходить, все ее мужчины собраны в одной секретном чате, где она единственная женщина среди свободных и женатых представителей сильного пола.

«Знаете, у меня есть один чат, там только парни. Он называется "Мои парни всегда со мной". Они между собой там общаются, а я среди них единственная девочка. Кто-то свободен, у кого-то семьи, но мы там просто прикалываемся», – рассказала Бузова.

Так, по словам певицы, сейчас, с уходом социальных сетей, у нее даже появилось свободного времени, которое она с удовольствием готова потратить на мужчину. Кроме того, она изменила свое мнение и к браку. Если еще в прошлом году была категорично настроена, то теперь не против сказать «да», если у нее с мужчиной будет любовь.