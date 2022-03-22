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Гарик Мартиросян назвал фейком слухи о том, что заменит Ивана Урганта на Первом канале

Limon.ee
Гарик Мартиросян назвал фейком слухи о том, что заменит Ивана Урганта на Первом канале
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Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян Фото: Instagram

В конце февраля из сетки вещания Первого канала исчезла программа «Вечерний Ургант». Команда шоу заявила, что это лишь временная приостановка работы. Однако вскоре поползли слухи об окончательном закрытии проекта, пишет Starhit.ru.

В частности, Ксения Собчак поделилась инсайдерской информацией: шоу «Вечерний Ургант» закрывается. На финал многолетней истории намекает и неожиданный отъезд ведущего вместе с семьей, предположительно, в Израиль. Хотя команда уверяла: работа над будущими выпусками продолжается. Тут же появились предположения, что Ивана и вовсе заменят на Первом канале другим артистом. Первым претендентом на его место назвали Гарика Мартиросяна.

Сегодня юморист прокомментировал слухи. Он опубликовал в личном блоге скрин новости о возможной замене и лаконично подписал: «Фейк!».

Напомним, что Иван Ургант начинал карьеру с радио, а первую волну известности обрел благодаря шоу на MTV «Бодрое утро». Артист также сотрудничал с каналом «Россия 1», но особую любовь публики получил, работая над проектом «Прожекторперисхилтон» Первого канала. Самое успешное шоу ведущего «Вечерний Ургант» запустилось в 2012 году. Весной редакция должна была отметить десятилетие.

Гарик же много лет посвятил каналу ТНТ. Он стоял у истоков грандиозного проекта Comedy Club, которая изменил взгляд на юмор в стране. С Ургантом артист плотно сотрудничал во время съемок шоу «Прожекторперисхилтон».

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