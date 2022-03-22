Гарик Мартиросян назвал фейком слухи о том, что заменит Ивана Урганта на Первом канале

В частности, Ксения Собчак поделилась инсайдерской информацией: шоу «Вечерний Ургант» закрывается. На финал многолетней истории намекает и неожиданный отъезд ведущего вместе с семьей, предположительно, в Израиль. Хотя команда уверяла: работа над будущими выпусками продолжается. Тут же появились предположения, что Ивана и вовсе заменят на Первом канале другим артистом. Первым претендентом на его место назвали Гарика Мартиросяна.

Сегодня юморист прокомментировал слухи. Он опубликовал в личном блоге скрин новости о возможной замене и лаконично подписал: «Фейк!».

Напомним, что Иван Ургант начинал карьеру с радио, а первую волну известности обрел благодаря шоу на MTV «Бодрое утро». Артист также сотрудничал с каналом «Россия 1», но особую любовь публики получил, работая над проектом «Прожекторперисхилтон» Первого канала. Самое успешное шоу ведущего «Вечерний Ургант» запустилось в 2012 году. Весной редакция должна была отметить десятилетие.