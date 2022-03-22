В конце февраля из сетки вещания Первого канала исчезла программа «Вечерний Ургант». Команда шоу заявила, что это лишь временная приостановка работы. Однако вскоре поползли слухи об окончательном закрытии проекта, пишет Starhit.ru.
Гарик Мартиросян назвал фейком слухи о том, что заменит Ивана Урганта на Первом канале
В частности, Ксения Собчак поделилась инсайдерской информацией: шоу «Вечерний Ургант» закрывается. На финал многолетней истории намекает и неожиданный отъезд ведущего вместе с семьей, предположительно, в Израиль. Хотя команда уверяла: работа над будущими выпусками продолжается. Тут же появились предположения, что Ивана и вовсе заменят на Первом канале другим артистом. Первым претендентом на его место назвали Гарика Мартиросяна.
Сегодня юморист прокомментировал слухи. Он опубликовал в личном блоге скрин новости о возможной замене и лаконично подписал: «Фейк!».
Напомним, что Иван Ургант начинал карьеру с радио, а первую волну известности обрел благодаря шоу на MTV «Бодрое утро». Артист также сотрудничал с каналом «Россия 1», но особую любовь публики получил, работая над проектом «Прожекторперисхилтон» Первого канала. Самое успешное шоу ведущего «Вечерний Ургант» запустилось в 2012 году. Весной редакция должна была отметить десятилетие.
Гарик же много лет посвятил каналу ТНТ. Он стоял у истоков грандиозного проекта Comedy Club, которая изменил взгляд на юмор в стране. С Ургантом артист плотно сотрудничал во время съемок шоу «Прожекторперисхилтон».