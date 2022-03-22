В Турции раскрыли местонахождение яхты Абрамовича
Яхту российского бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse заметили в порту района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Местонахождение судна раскрыло агентство Anadolu.
По его данным, шестиэтажная яхта Абрамовича привлекла внимание жителей и гостей туристического района.
Уточняется, что судно будет оставаться у берегов Турции в течение недели.
СМИ полагают, что сам Абрамович уже давно находится в Турции — личный самолет олигарха дважды за последнюю неделю вылетал из Стамбула в Москву и обратно.
По состоянию на декабрь 2021 года, стоимость лодки Eclipse оценивается в 700 миллионов долларов. Длина судна составляет 162,4 метра, оно оснащено тремя вертолетными площадками, девятью палубами с 18 гостевыми каютами, 15-метровым крытым бассейном с голубым гранитным дном, который можно поднять до уровня палубы и использовать в качестве танцпола. Помимо этого, на Eclipse расположены полностью оборудованный тренажерный зал, спа-центр, массажный кабинет, салон красоты, сауна и кухня.