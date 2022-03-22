В Турции раскрыли местонахождение яхты Абрамовича

Яхту российского бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse заметили в порту района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Местонахождение судна раскрыло агентство Anadolu.

По его данным, шестиэтажная яхта Абрамовича привлекла внимание жителей и гостей туристического района.

Уточняется, что судно будет оставаться у берегов Турции в течение недели.

СМИ полагают, что сам Абрамович уже давно находится в Турции — личный самолет олигарха дважды за последнюю неделю вылетал из Стамбула в Москву и обратно.