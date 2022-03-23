Замкнутый круг: психолог объяснила, что мешает людям откладывать деньги

Многим людям не удается откладывать деньги из-за психологического блока. Они могут как страдать от расточительства, так и от бесконечного страха потерять накопленное, пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» психотерапевт Наталья Наумова.

По словам нейропсихолога, внутренний запрет на благополучие стоит прорабатывать со специалистом. Невозможность остановиться в тратах, падение в «долговую яму» с последующей тревогой и беспомощностью — тревожные симптомы, с которыми зачастую человек не может справиться самостоятельно.

Также есть люди, которые усиленно копят ради ощущения подушки безопасности. Однако в их случае может сработать обратный эффект, полагает Наумова.

С одной стороны, это действительно так, потому что в любой момент можно позволить себе все, что необходимо, — лекарства, лечение, одежду, пищу, путешествие и так далее, — пояснила эксперт, — С другой стороны, страх потерять накопленное и заработанное тоже может травмировать человека. В основе всех этих переживаний лежит отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия.