«Красивая девчонка»: Кудрявцева на снимках 30-летней давности поразила поклонников

Примечательно, что телеведущая родила от него сына Жана. Они в итоге расстались, но ей удалось построить карьеру на телевидении. Теперь Лера ведущая таких передач, как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

У Кудрявцевой растет дочка Мария. Звезда счастлива с хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая часто ведет концерты. Она любит платья со стразами. Но в юности у нее был совсем другой имидж.

Она даже носила длинные африканские косички. На этот раз звезда опубликовала кадры, которые были сделаны больше 30 лет назад. На них Лера брюнетка, которая носит сапоги, объемные бомберы и другие модные вещи 80-х годов.

Ранее в интервью она рассказывала, что всю юность экспериментировала со своим внешним видом, в результате дело доходило до скандалов с мамой, та не хотела дочь в таком виде из дому выпускать.