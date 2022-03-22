Эксперт по здоровому питанию из Австралии Сьюзи Баррелл назвала способ есть макароны без вреда для фигуры, пишет 7 News.
Назван способ есть макароны и не толстеть
В нескольких чашках вареных макарон содержится практически вся дневная норма углеводов, необходимая для человека, который ведет малоподвижный образ жизни, рассказывает диетолог. Сама по себе паста не угрожают фигуре, дело в нескольких тонкостях, отметила специалист.
Калорийными макароны делают соусы и добавки, с которыми ее едят. В огромном количестве соусов содержится много жиров (например, в песто). Именно сочетание жиров и углеводов и заставляет съевшего их человека набирать лишние килограммы, сообщает mk.ru.
В Италии, на родине пасты, ее подают небольшими порциями, поэтому у итальянцев получается не толстеть, отметила врач. Во многих других странах порции слишком большие, поэтому люди переедают и, как следствие, полнеют, объяснила доктор.
Для сохранения фигуры Баррелл посоветовала выбирать цельнозерновые сорта макарон или же альтернативы популярному гарниру, изготовленные из овощей.