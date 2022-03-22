Назван способ есть макароны и не толстеть

В нескольких чашках вареных макарон содержится практически вся дневная норма углеводов, необходимая для человека, который ведет малоподвижный образ жизни, рассказывает диетолог. Сама по себе паста не угрожают фигуре, дело в нескольких тонкостях, отметила специалист.

Калорийными макароны делают соусы и добавки, с которыми ее едят. В огромном количестве соусов содержится много жиров (например, в песто). Именно сочетание жиров и углеводов и заставляет съевшего их человека набирать лишние килограммы, сообщает mk.ru.

В Италии, на родине пасты, ее подают небольшими порциями, поэтому у итальянцев получается не толстеть, отметила врач. Во многих других странах порции слишком большие, поэтому люди переедают и, как следствие, полнеют, объяснила доктор.