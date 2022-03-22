Полиция нарушила закон, но штрафы выписывала исправно: имеют ли они юридическую силу?

На глазах жителя города, едущего по улице Меривялья в Таллинне, на тротуаре стоял гражданский полицейский микроавтобус, охотившийся за превышающими скорость водителями. «Имеют ли вообще юридическую силу штрафы, взысканные с нарушением закона?» - поднял вопрос он, указав, что стоянка в этом месте запрещена. Полиция признала, что такая стоянка была неверной, пишет Elu24.