На глазах жителя города, едущего по улице Меривялья в Таллинне, на тротуаре стоял гражданский полицейский микроавтобус, охотившийся за превышающими скорость водителями. «Имеют ли вообще юридическую силу штрафы, взысканные с нарушением закона?» - поднял вопрос он, указав, что стоянка в этом месте запрещена. Полиция признала, что такая стоянка была неверной, пишет Elu24.
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Полиция нарушила закон, но штрафы выписывала исправно: имеют ли они юридическую силу?
Добавлен комментарий Департамента полиции и погранохраны
Полиция нарушила закон, но штрафы выписывала исправно: имеют ли они юридическую силу?
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