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Полиция нарушила закон, но штрафы выписывала исправно: имеют ли они юридическую силу?

Добавлен комментарий Департамента полиции и погранохраны
Кетлин Крузе Limon.ee
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Полиция нарушила закон, но штрафы выписывала исправно: имеют ли они юридическую силу?
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Припаркованный на тротуаре полицейский автомобиль.
Припаркованный на тротуаре полицейский автомобиль. Фото: Erakogu

На глазах жителя города, едущего по улице Меривялья в Таллинне, на тротуаре стоял гражданский полицейский микроавтобус, охотившийся за превышающими скорость водителями. «Имеют ли вообще юридическую силу штрафы, взысканные с нарушением закона?» - поднял вопрос он, указав, что стоянка в этом месте запрещена. Полиция признала, что такая стоянка была неверной, пишет Elu24.

«Разве стражи порядка не должны подчиняться закону?» — спросили в минувшие выходные в Facebook в группе сообщества Пирита, где сразу же развернулась бурная дискуссия.

В поле зрения горожанина попала ситуация, когда на тротуаре в Меривялья стояла якобы гражданская полицейская машина.

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