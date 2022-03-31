Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которые могут столкнуться с проблемами в апреле, пишет Kleo.
Павел Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в апреле
Телец
Второй месяц весны будет напряженным для Тельцов, у которых не будет ни свободного времени, чтобы расслабиться. Отпуск и развлечения лучше отложить до лучших времен. При этом ожидаются и положительные моменты. Одинокие Тельцы смогут получить возможность закрутить роман.
Скорпион
Скорпионы в апреле могут столкнуться с конфликтами в семье на финансовой или бытовой почве. Если вторая половина Скорпиона откажется брать на себя домашние заботы или начнет экономить, то существует риск скандалов.
Стрелец
Люди, которые появились на свет под этим знаком, во второй весенний месяц будут вынуждены сосредоточиться на работе. Времени не будет, поскольку придется разобраться с кучей дел, бумаг и задач. Вдобавок ко всему Стрельцам придется вернуть накопленные долги.