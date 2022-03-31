Павел Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в апреле

Телец

Второй месяц весны будет напряженным для Тельцов, у которых не будет ни свободного времени, чтобы расслабиться. Отпуск и развлечения лучше отложить до лучших времен. При этом ожидаются и положительные моменты. Одинокие Тельцы смогут получить возможность закрутить роман.

Скорпион

Скорпионы в апреле могут столкнуться с конфликтами в семье на финансовой или бытовой почве. Если вторая половина Скорпиона откажется брать на себя домашние заботы или начнет экономить, то существует риск скандалов.

Стрелец