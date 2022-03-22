Заразившийся коронавирусом Тоомас Хендрик Ильвес размещает у себя беженцев

«Я редко пишу на личные темы, но с субботы два не связанных между собой события стали больше, чем просто непрекращающейся рутиной», — пишет Ильвес в Twitter.

«Я привез из Киева в Эстонию двух украинских беженцев и разместил их у себя дома. Во-вторых, Covid окончательно меня сломил. Я был привит три раза, это действительно отвратительно», — сказал он.

I rarely post personal news but two unrelated events since Saturday have taken up somewhat more than the usual nonstop routine:



1. I brought to Estonia and have put up at my house 2 Ukrainian refugees from Kyiv.



2. I finally came down with Covid. Tho 3x vaxxed it really sucks — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) March 21, 2022

В Twitter Ильвес также похвалил волонтеров, полицейских и государственных чиновников, которые помогают принимать беженцев в Эстонии.