Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес сообщает в Twitter, что он заразился коронавирусом. Кроме того, он сообщил, что размещает украинских военных беженцев в своем доме в Эстонии.
Заразившийся коронавирусом Тоомас Хендрик Ильвес размещает у себя беженцев
«Я редко пишу на личные темы, но с субботы два не связанных между собой события стали больше, чем просто непрекращающейся рутиной», — пишет Ильвес в Twitter.
«Я привез из Киева в Эстонию двух украинских беженцев и разместил их у себя дома. Во-вторых, Covid окончательно меня сломил. Я был привит три раза, это действительно отвратительно», — сказал он.
I rarely post personal news but two unrelated events since Saturday have taken up somewhat more than the usual nonstop routine:— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) March 21, 2022
1. I brought to Estonia and have put up at my house 2 Ukrainian refugees from Kyiv.
2. I finally came down with Covid. Tho 3x vaxxed it really sucks
В Twitter Ильвес также похвалил волонтеров, полицейских и государственных чиновников, которые помогают принимать беженцев в Эстонии.
«Я горд и тронут тем, как мы, эстонцы, которых так часто считают холодными и далекими северными людьми, пришли на помощь», — написал он.