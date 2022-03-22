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Заразившийся коронавирусом Тоомас Хендрик Ильвес размещает у себя беженцев

Кетлин Крузе Limon.ee
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Заразившийся коронавирусом Тоомас Хендрик Ильвес размещает у себя беженцев
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Тоомас Хендрик Ильвес
Тоомас Хендрик Ильвес Фото: Elmo Riig / Sakala

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес сообщает в Twitter, что он заразился коронавирусом. Кроме того, он сообщил, что размещает украинских военных беженцев в своем доме в Эстонии.

«Я редко пишу на личные темы, но с субботы два не связанных между собой события стали больше, чем просто непрекращающейся рутиной», — пишет Ильвес в Twitter.

«Я привез из Киева в Эстонию двух украинских беженцев и разместил их у себя дома. Во-вторых, Covid окончательно меня сломил. Я был привит три раза, это действительно отвратительно», — сказал он.

В Twitter Ильвес также похвалил волонтеров, полицейских и государственных чиновников, которые помогают принимать беженцев в Эстонии.

«Я горд и тронут тем, как мы, эстонцы, которых так часто считают холодными и далекими северными людьми, пришли на помощь», — написал он.

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