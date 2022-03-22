Начались первые приготовления к смерти Алена Делона

- Уж не знаю, что сподвигло его расстаться с миром именно сейчас. Боли в колене или тошнота к жизни. А в обед мне стали приходить предложения из московских киноредакций: Зинаида, не хотите написать некролог Ален Делона? Ну что же, все срочно брошу и буду хоронить Делона, - с сарказмом отреагировала критик.

Ален Делон неоднократно приезжал в Россию. В 2005 году на большой пресс-конференции он объяснял московским СМИ причины своих разочарований в кинематографе, людях, отношениях. В частности, говорил о том, что после смерти любимого артиста Марлона Брандо потерял интерес к кино.

- Пока Брандо был жив я снимался, играл в театре. Хотел быть с ним на одной территории. Думал, что Брандо увидит меня на экране. А сейчас ушли все, кого я любил и боготворил. Ушла Роми Шнайдер, - сетовал он.

Во время своего визита в Москву в 2009 году Ален Делон фотографировался на фоне большой фотографии Изабель Аджани (на выставке французского фотографа Лорье) и выглядел жизнерадостным.

В Москве давно живет личный повар Ален Делона Патрик Шонаве. Повар признался «ЭГ», что был очень удивлен новостью о желании Ален Делона уйти из жизни:

- Ален Делон - большой любитель вкусной еды (его любимое блюдо – креветки), живописи (его большая коллекция произведений искусства) и женщин. Он – очень милый и внимательный человек. Не могу поверить в том, что с помощь эвтаназии он решил умереть, - заметил повар Патрик Шонаве.