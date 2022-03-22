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Мужчина выиграл около 8 миллионов евро по забытому лотерейному билету

Limon.ee
Мужчина выиграл около 8 миллионов евро по забытому лотерейному билету
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Лотерейный билет.
Лотерейный билет. Фото: PETER CZIBORRA

Житель Орегона купил лотерейный билет на 26 недель и выиграл больше 8 миллионов евро, ссылается Lenta.ru 

Житель американского штата Орегон нашел забытый лотерейный билет и выиграл по нему больше восьми миллионов евро. Об этом сообщает CNN.

В декабре 2021 года Уилбур Браун по совету друга купил лотерейный билет, который позволял участвовать не в одном, а в 26 розыгрышах лотереи. Поначалу он проверял результаты каждого тиража, но раз за разом обнаруживал, что ничего не выиграл. Через несколько недель мужчина перестал следить за лотереей и забыл про билет.

Браун вспомнил про свой лотерейный билет лишь в феврале. В магазине, где отсканировали билет, он узнал, что ему полагается крупный выигрыш. Вместе с другом мужчина разыскал результаты очередного тиража и выяснил, что ему достался джекпот, составлявший 8,9 миллиона долларов (около 8 миллионов евро).

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