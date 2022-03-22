Мужчина выиграл около 8 миллионов евро по забытому лотерейному билету

Житель американского штата Орегон нашел забытый лотерейный билет и выиграл по нему больше восьми миллионов евро. Об этом сообщает CNN.

В декабре 2021 года Уилбур Браун по совету друга купил лотерейный билет, который позволял участвовать не в одном, а в 26 розыгрышах лотереи. Поначалу он проверял результаты каждого тиража, но раз за разом обнаруживал, что ничего не выиграл. Через несколько недель мужчина перестал следить за лотереей и забыл про билет.