Когда нигде не рады: Лобода отреагировала на включение в список нежелательных звезд в Украине

На днях Лобода заявляла, что рада больше не приезжать в Россию, но тут последовал нож в спину от своих же соотечественников, которые не хотят ее видеть на территории Украины. Светлана отреагировала на это, подчеркнув, мол, ей плевать на всякие списки неугодных.

«Мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все, что от меня зависит, чтобы каждый человек мог бы получить хоть предметы первой необходимости. Знаю, что сегодня появляются всевозможные списки, в которых людей пытаются разделить по приницу «достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом». Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей. низкий поклон всем, кто волонтерит вместе с со мной!» — сообщила 39-летняя исполнительница.