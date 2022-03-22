Русская женщина, родившаяся в Эстонии, помогает украинским беженцам: может ли народ, известный своим гостеприимством, оставить кого-то без крова?

«Я никогда не скрывала, что я русская с эстонским гражданством. Русская. Для меня нынешняя война — личное оскорбление», - пишет в соцсетях советник министра культуры Катарина Будрик.

Будрик, решившая стать волонтером, рассказала в Facebook о поездке на украинско-польскую границу и обратно.

В сотрудничестве с Эстонским советом по делам беженцев, благотворителями и друзьями были собраны средства на заказ автобуса для доставки военных беженцев из Медыки к украинско-польской границе.

«Мы с Каролем поехали на автобусе, оплаченном добровольцами, чтобы быть координаторами поездки, в пятницу, 11 марта. Мы ехали 18 часов и вывезли из лагеря беженцев 53 человека: 26 детей и 27 взрослых. Возраст от годика до 76 лет. Женщины, дети, пенсионеры. Автобус заполнился всего за несколько минут.

Я выросда в русском культурном пространстве. Я знаю, что чужих детей не бывает. Что более слабых нужно защищать, а нуждающимся помогать. Что рука дающего никогда не будет пуста. Нужно делать то, что правильно, и будет так, как будет. Это моя культура, которую я не вижу и не воспринимаю в тени путинизма. Может ли народ, всегда славившийся своим безудержным гостеприимством, оставить кого-нибудь без крова? Без семьи? Без жизни?» — пишет она в Facebook.

Будрик также рассказала о нескольких болезненных, но трогательных моментах автобусной поездки. «Маленькому мальчику, ему всего два года, приснился плохой сон. Он проснулся в слезах и стал звать отца: «Папа! Папа! Папа!». Но папа на фронте. Чужих детей, как меня учили, нет. Я могла предложить малышу игрушку, конфету, соломинку, но я не могла избавить его от тоски по отцу. Война — это чудовищно. Мать крепче прижала сынишку к груди», — пишет Будрик.