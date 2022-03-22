Воробьев об инсульте: «Тяжело вспоминать, как лежишь парализованный и изо рта вываливается еда»

По словам Воробьева, он уже давно перевернул эту страницу и живет дальше. Теперь музыкант следит за здоровьем, ходит по врачам и не позволяет себе вредных привычек. И как бы не хотелось Алексею забыть о страшном периоде, его постоянно возвращают к этой истории.

Так, один известный американский канал решил снять об артисте документальный фильм. Естественно, без воспоминаний об аварии и болезни не обошлось. Ради того, чтобы все выглядело достоверно, для Алексея специально арендовали госпиталь и воссоздали те страшные моменты жизни. «Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни… Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе. Такие мысли не приносят позитива. Легче думать о том, что ты живешь, работаешь, творишь», — сказал Алексей в беседе с Марком Андерсоном для подкаста «Ниче святого».

Но продюсеры документального фильма убеждали Воробьева, который, к слову сейчас набирает популярность в США, что это будет интересно зрителям — многие посмотрят и найдут для себя мотивацию жить дальше. Создатели картины даже обратились за помощью к врачам, поставившим Алексея на ноги.