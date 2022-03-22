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Экс-подруга Тимати в крохотных стрингах опубликовала в Сети фото топлес

Limon.ee
Экс-подруга Тимати в крохотных стрингах опубликовала в Сети фото топлес
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Тимати
Тимати Фото: Vyacheslav Prokofyev

Екатерина Сафарова показала, что находится в прекрасной форме, пишет Topnews.

Экс-пассия Тимати, победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова активно готовится к запуску своего онлайн-марафона. Чтобы собрать аудиторию, модель активно рекламирует проект в соцсетях.

На днях Сафарова анонсировала темы, которые будут затронуты на курсе. «На марафоне обязательно будем решать вопросы: переедание, заедание стресса, голодание при стрессе, резкие срывы. Чтобы вы разобрались и избавились от всего этого», — поделилась она.

Для привлечения внимания публики, свое объявление Екатерина дополнила пикантным фото. На нем модель позирует топлес в крохотных стрингах, кокетливо прикрывая обнаженную грудь рукой.

Фото: скрин из Инстаграма

Неоднозначное селфи сработало: кто же не мечтает о такой сногсшибательной фигуре, как у Сафаровой.

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