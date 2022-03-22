Ксения Бородина похвасталась внушительными успехами в освоении Telegram

С недавних пор Telegram стал главной площадкой для российских звезд и блогеров. Каждый представитель шоу-бизнеса посчитал своим долгом создать канал на платформе, куда тут же начал привлекать аудиторию из социальных сетей. Тут-то и выяснилось, что набрать многомиллионую армию поклонников с нуля будет не так уж и просто. И пока Ольга Бузова и Настя Ивлеева тщетно пытаются привлечь в каналы хотя бы миллион подписчиков, Ксения Бородина данную цель уже покорила.

Сейчас телеведущая вовсю общается с фанатами на новой для себя платформе. Успех в Telegram Бородина объясняет просто: она ведет себя искренне в общении с подписчиками, и люди это чувствуют.

«Мне очень приятно, что людям интересна моя жизнь и мое живое общение с ними. Спасибо вам за это огромное. Заманивать трэшовыми и хайповыми темами мне не пришлось, вы сами пришли. Вы очень активные и интересные. Нам даже ночами нескучно, в любое время вы готовы тут поболтать. Это реально наш с вами личный чат. Мы будем обсуждать новости, сплетни, сериалы, книги, все что хотите, на любые темы будем болтать», – подчеркнула Бородина.

Многие поклонники посчитали такой выпад Бородиной неуместным, ведь сейчас блогеры действительно переживают из-за отсутствия огромного числа подписчиков. В ход идут любые методики, нацеленные на заманивание аудитории. Так, Ольга Бузова разыгрывала телевизор, а Анастасия Ивлеева раздавала деньги новым пользователям. Бородина, кстати, тоже грешила материальными вознаграждениями и даже успела принять участие в марафоне.