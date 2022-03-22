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Певица Жасмин вернулась в Россию после слухов о ее побеге в Израиль

Limon.ee
Певица Жасмин вернулась в Россию после слухов о ее побеге в Израиль
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Жасмин.
Жасмин. Фото: Instagram

Внезапный отъезд певицы Жасмин в Израиль вызвал шквал критики среди ее подписчиков, пишет ФАН.

Многие подумали, что артистка сбежала из России. Однако недавно она вернулась на родину, опровергнув слухи вокруг ее персоны.

Певица подтвердила, что всего лишь летала в отпуск к бабушке. Теперь же она вновь в России, где занимается своими повседневными делами и заботами. С Жасмин вернулась и ее бабушка, которая, по словам артистки, решила сделать сюрприз детям, внукам и правнукам.

«Теплый привет всем, кто волновался о том, что я сбежала из России. Вот и прилетели домой. Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами», – поделилась исполнительница.

Спонтанная поездка Жасмин спровоцировала не только критику, но и даже угрозы. Многие посчитали, что певица предала Россию. По ее словам, такие комментарии было читать грустно. Жасмин также недоумевала, почему ее поездка вызвала ажиотаж, ведь сведения о том, что в Израиле проживает ее бабушка и похоронен папа ни для кого не секрет.

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