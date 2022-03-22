Певица Жасмин вернулась в Россию после слухов о ее побеге в Израиль

Многие подумали, что артистка сбежала из России. Однако недавно она вернулась на родину, опровергнув слухи вокруг ее персоны.

Певица подтвердила, что всего лишь летала в отпуск к бабушке. Теперь же она вновь в России, где занимается своими повседневными делами и заботами. С Жасмин вернулась и ее бабушка, которая, по словам артистки, решила сделать сюрприз детям, внукам и правнукам.

«Теплый привет всем, кто волновался о том, что я сбежала из России. Вот и прилетели домой. Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами», – поделилась исполнительница.