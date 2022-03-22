Анастасия Решетова похвасталась паспортами Украины и России
Анастасия Решетова похвасталась паспортами Украины и России
Анастасия Решетова удивила подписчиков в Instagram неожиданным снимком. Модель засняла паспорта Украины и России на фоне пейзажа из Арабских Эмиратов.
«Безусловная любовь!» – подписала она фото на английском языке.
В последнее время Решетова проводит в Дубае. Раньше модель жаловалась, что в Москве чувствует себя хуже, чем за ее пределами. По ее словам, столица вызывает в ней депрессию.
Однако недавно она призналась, что соскучилась по России. Решетова ждет не дождется рейса и считает дни, когда вернется.
Тем временем ее сын Ратмир находится в Москве вместе с Тимати. Недавно рэпер с наследником пришли к Алене Шишковой, чтобы отпраздновать день рождения дочки Алисы.
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