Анастасия Решетова похвасталась паспортами Украины и России

Анастасия Решетова удивила подписчиков в Instagram неожиданным снимком. Модель засняла паспорта Украины и России на фоне пейзажа из Арабских Эмиратов.

«Безусловная любовь!» – подписала она фото на английском языке.

В последнее время Решетова проводит в Дубае. Раньше модель жаловалась, что в Москве чувствует себя хуже, чем за ее пределами. По ее словам, столица вызывает в ней депрессию.

Фото: Instagram

Однако недавно она призналась, что соскучилась по России. Решетова ждет не дождется рейса и считает дни, когда вернется.