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Анастасия Решетова похвасталась паспортами Украины и России

Limon.ee
Анастасия Решетова похвасталась паспортами Украины и России
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Анастасия Решетова
Анастасия Решетова Фото: Instagram

Модель опубликовала снимок из Арабских Эмиратов, пишет Radiokp.ru.

Анастасия Решетова удивила подписчиков в Instagram неожиданным снимком. Модель засняла паспорта Украины и России на фоне пейзажа из Арабских Эмиратов.

«Безусловная любовь!» – подписала она фото на английском языке.

В последнее время Решетова проводит в Дубае. Раньше модель жаловалась, что в Москве чувствует себя хуже, чем за ее пределами. По ее словам, столица вызывает в ней депрессию.

Фото: Instagram

Однако недавно она призналась, что соскучилась по России. Решетова ждет не дождется рейса и считает дни, когда вернется.

Тем временем ее сын Ратмир находится в Москве вместе с Тимати. Недавно рэпер с наследником пришли к Алене Шишковой, чтобы отпраздновать день рождения дочки Алисы.

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