Сестра Михаила Ефремова призналась, что рада его тюремному заключению

58-летний актер Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии под Белгородом. Приговор суда – 8 лет колонии общего режима, после апелляции – 7, 5 лет. В колонии Михаил Олегович находится 1 год и 4 месяца. Близкие и друзья пишут Ефремову рукописные письма, отправляют послания через систему ФСИН электронной почтой – их актер распечатывают. А вот жене, детям и сестре Михаил Ефремов еще и звонит.

Сестра артиста Анастасия Ефремова рассказала, что последний раз беседовала с Михаилом в начале марта. Ефремова в программе «Звезды сошлись» поделилась новостями о своем Мишке (так сестра с детства называет артиста): «Он звонил мне позавчера. Звонит примерно раз в неделю. Надо понимать, что звонит из отряда, с городского телефона, поэтому у нас урывчатые беседы. В сложившейся ситуации мне даже спокойнее, что он там – целее будет. Он спокоен, выдержан, он очень сильный человек. Ефремовский стержень не даст ему сломаться. Работает – вставляет замки в молнии для медицинских комбинезонов. Читает очень много». Некоторые поклонники Ефремова также подчеркивали, что недолгое пребывание в колонии может положительно сказаться на Михаиле – откажет от алкоголя, будет время пережить и обдумать последствия трагического ДТП и о том.

Пока брат в тюрьме, его сестра Анастасия бьется за 20 соток земли в Подмосковье – за родовое гнездо Ефремовых. Здесь когда-то в пристройке – в деревянном домике жил и молодой Михаил с бывшей женой Евгенией Добровольской, здесь проходили детские годы Никиты Ефремова. Этот дом восемь лет строил отец Насти и Михаила народный артист СССР Олег Ефремов – тут и небольшой семейный музей. Анастасия Ефремова сообщила, что никак не может оформить в собственность землю: «35 лет назад я переехала в этот дом. Олег Ефремов был членом-пайщиком ДСК «Чайка» и за ним закреплено по документам «строение». В 2000-м году папы не стало, и мы с Мишкой стали разбираться по наследству. Мишке досталась квартира, а мне этот дом – совершенно справедливо, так как я его достраивала, я там жила. У нотариуса получила бумагу, что дом принадлежит мне». Дом у Ефремовой в собственности, а вот 20 соток земли – нет, они на кооперативе. Причем люди из их дачного поселка пять лет назад свои участки в собственность оформили, а Ефремова подала документы – но ответа не получила, хотя все документы у нее в порядке. Сейчас решается вопрос с землей – Анастасия переживает, что участок по документам никогда не принадлежал семье Ефремовых. Однако юрист заверил, что проблем не будет: «Землю надо отмежевать и оформить в собственность».