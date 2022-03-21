На Анастасию Волочкову подала в суд ее соседка по даче

Любомская и Волочкова являются соседками по даче в Красногорском районе Московской области. Иск в отношении балерины был зарегистрирован 16 марта в Тверском суде. Пока его не приняли к производству, а исполнительница не раскрыла сумму своих притязаний. По мнению Волочковой, конфликт начался из-за откровенного фото, на котором она сидит под кустом на своем участке. Снимок попал в чат жильцов поселка, а затем на телевидение.

После обнародования фотографии балерина обратилась в прокуратуру и Следственный комитет, который выясняет, кто был автором снимка и инициатором его размещения. «Кто подал в суд? Любомская? Так в отношении нее заведено уголовное дело. Она вторглась на мою территорию или подговорила соседей установить скрытую камеру. Затем снимок стал достоянием всех телеканалов... Это мои честь и достоинство пострадали!» — прокомментировала ситуацию Волочкова.

По словам танцовщицы, скандал с провокационным кадром был затеян, чтобы отвлечь ее внимание от ситуации вокруг товарищества собственников недвижимости в поселке. Волочкова считает, что управляющая компания присваивает себе деньги жильцов. Председателем организации является Любомская.