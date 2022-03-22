Где в Таллинне и в Эстонии можно выучить украинский язык?

По словам руководителя колледжа, последний раз украинский язык в Тартуском университете можно было изучать около пяти лет назад, и тогда это был нишевый предмет с малым числом студентов в аудитории. Нынешнюю жажду знаний здесь связывают с большим прибытием военных беженцев из Украины в Европу, и, в частности, в Эстонию, пишет ERR.

Изучение языка - это своего рода протягивание руки тем, кто нуждается в поддержке и опоре. На мой взгляд, это начало дружеских отношений,

- отметила директор колледжа мировых языков и культур ТУ Керсти Леппайые.

А вы знали? По состоянию на начало 2021 года эстонским языком в качестве родного владеет 67% населения, или 895 200 человек. Вторым по распространенности родным языком является русский язык, на котором говорят 381 900 жителей (29% населения). Далее по числу говорящих на языке в качестве родного следуют украинский (11 500), финский (4200), английский (3300) и латышский язык (2300), сообщает Stat.ee.

В Таллинне, как выяснилось, не так много мест, предлагающих возможность изучения украинского языка. Однако нам удалось найти несколько вариантов. Разумеется, при желании, всегда можно обратиться напрямую к носителям языка, приехавшим из Украины, и, таким образом, финансово поддержать их в этот трудный период. Априори всегда приятно, когда к твоей культуре и языку испытывают интерес.

Так, например, в индивидуальном порядке украинский язык готова преподавать Марина Герасименко, беженка из Украины, которая еще на родине занималась преподаванием родного языка, помимо своей основной журналисткой деятельности. Все средства, полученные от занятий, она будет направлять оставшимся в Украине людям для покупки вещей первой необходимости.

Украинский для детей

Ассоциация украинских организаций Эстонии

При Ассоциации официально зарегистрирована воскресная школа «Надія». Директор школы - Владимир Паламар.

Воскресная школа учреждена в 1998 году и внесена в Эстонский государственный регистр инфо-системы образования в 2007 году. Школьная программа включает в себя такие направления, как украинский язык, литература, география, история Украины, украинская культура и традиции украинского народа. Учебные материалы составлены в соответствии с возрастными группами: 7–11 и 12–18 лет; есть также группа детей дошкольного возраста до 6 лет.

Украинский язык для детей. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На уроках украинского языка и литературы дети изучают письмо, грамматику, произношение, учатся читать и рассуждать о прочитанном, учат наизусть стихи, поговорки, скороговорки. Урок украинского языка напрямую связан с уроком украиноведения, а на уроках пения и рукоделия материал постоянно закрепляется. Контактные данные смотрите, перейдя по ссылке.

Украинский для взрослых

Украинский Культурный Центр

По словам директора УКЦ Богдана Лютюка, ранее в центре неоднократно проводились курсы украинского языка, однако на данный момент их нет. «Если наберется группа желающих, то можно организовать», - говорит Богдан. При желании можете написать на э-мейл bogdan.ppk@gmail.com, или же связаться по телефону +372 5668 2369.

Конгресс украинцев Эстонии

Председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык: «Сейчас приехало много учителей из Украины. Думаю, что найду среди них желающих проводить индивидуальные или групповые занятия. У тех учителей, которые приехали раньше, большая нагрузка». Связаться можно через официальную Facebook страницу конгресса или же по телефону +372 523 2275.

Языковая школа Opus Lingua

Opus Lingua предлагает возможность изучать 24 официальных языка Европейского Союза на базе эстонского. Помимо этого, в школе преподают также украинский. На базе эстонского языка частные лица могут изучать языки в форме индивидуального обучения. Языковая школа Opus Lingua расположена в Старом городе Таллинна. Свяжитесь с Ану Суйк по э-мейлу anu.suik@opuslingua.eu или позвоните по телефону +372 520 9612.

Изучение украинского языка самостоятельно

Если же вы сильно заняты, но у вас все равно есть желание выучить базовый украинский, то легче всего это сделать, скачав языковые приложения для смартфона. Так же есть множество онлайн-разговорников, которые находятся в бесплатном доступе в Сети. Например, украинский на базе русского языка или же украинский на базе эстонского языка.

Язык — лучший посредник для установления дружбы и согласия,