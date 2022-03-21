Почти полтора месяца назад после долгой борьбы с онкологическим заболеванием из жизни ушла актриса Евгения Брик. Тело звезды было кремировано в США, где она с семьей жила в последние годы. А прах семья планирует похоронить в России, но пока неизвестно, когда это произойдет, пишет Стархит.
Как сегодня живут муж и дочь-подросток покойной Евгении Брик?
Новость о кончине 40-летней Евгении стала шоком для ее поклонников и коллег по звездному цеху. При жизни Брик не рассказывала о своих проблемах и старалась делиться со своей аудиторией лишь положительными моментами. 10 февраля артистка ушла из жизни после длительного лечения...
Супруг Брик, режиссер Валерий Тодоровский теперь в одиночку воспитывает дочь Зою. Ему помогает мама Евгении — Галина Хиривская. Семья окружила девочку заботой. К слову, Зоя уже делает первые шаги в мире кино.
Стоит ли говорить о том, что Тодоровский тяжело переживает уход любимой супруги. Он так и не вышел на связь с публикой после трагедии, но друзья и коллеги говорят, что режиссер не теряет с ними связь и принимает слова поддержки...
Напомним, Евгения Брик и Валерий Тодоровский переехали в Лос-Анджелес в 2008 году. При этом работали супруги в России.
«В Лос-Анджелесе нам с Валерой и Зоей в удовольствие гулять, сидеть всей семьей вечером у океана, путешествовать. Мы много мест еще не видели в Америке. Я все время провожу с Зоей, у нас появилось новое увлечение — не покупаем, а печем сами полезные сладости», — делилась в свое время Брик, которой очень нравилась жизнь за границей.
Российские актеры до сих пор не могут поверить в смерть Евгении. «Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала, как солнышко, на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, но и костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью. Насколько я понимаю, она не хотела, чтобы кто-то знал о болезни... Она не грузила тебя своей проблемой, и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», — рассказывала Мария Миронова в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.