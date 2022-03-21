Как сегодня живут муж и дочь-подросток покойной Евгении Брик?

Новость о кончине 40-летней Евгении стала шоком для ее поклонников и коллег по звездному цеху. При жизни Брик не рассказывала о своих проблемах и старалась делиться со своей аудиторией лишь положительными моментами. 10 февраля артистка ушла из жизни после длительного лечения...

Супруг Брик, режиссер Валерий Тодоровский теперь в одиночку воспитывает дочь Зою. Ему помогает мама Евгении — Галина Хиривская. Семья окружила девочку заботой. К слову, Зоя уже делает первые шаги в мире кино.

Стоит ли говорить о том, что Тодоровский тяжело переживает уход любимой супруги. Он так и не вышел на связь с публикой после трагедии, но друзья и коллеги говорят, что режиссер не теряет с ними связь и принимает слова поддержки...

Напомним, Евгения Брик и Валерий Тодоровский переехали в Лос-Анджелес в 2008 году. При этом работали супруги в России.

«В Лос-Анджелесе нам с Валерой и Зоей в удовольствие гулять, сидеть всей семьей вечером у океана, путешествовать. Мы много мест еще не видели в Америке. Я все время провожу с Зоей, у нас появилось новое увлечение — не покупаем, а печем сами полезные сладости», — делилась в свое время Брик, которой очень нравилась жизнь за границей.