Известный российский астролог Павел Глоба составил гороскоп для всех знаков Зодиака на апрель. Астропрогноз появился на сайте kleo.ru.
Гороскоп Павла Глобы на апрель 2022 для всех знаков Зодиака: кто встретит любовь и неожиданно получит деньги
Овен
Овнам в апреле откроются многообещающие перспективы для реализации себя как творческой личности. Мужчин могут также попросить о помощи родственники - не отказывайте, вашу поддержку оценят по достоинству.
Женщинам рекомендуется весной немного изменить имидж. А вот для новых знакомств с мужчинами пока не время.
Телец
Для Тельцов апрель будет напряженным во всех отношениях.
Если вы хотели запланировать отпуск или веселые выходные с друзьями, пока что этого делать не стоит. Зато одинокие Тельцы получат прекрасный шанс завязать отношения.
Близнецы
Рак
Месяц будет на удивление удачным. Можно рассчитывать даже на новые знакомства и небольшие романы.
В остальных сферах жизни помощи со стороны не просите. Вероятность проблем с финансами велика, но они успешно разрешатся уже к последней декаде.
Лев
Если вас будут отправлять в командировку или появится возможность отправиться в путешествие, отказываться не стоит. Астрологический прогноз уверяет: знакомства, завязанные в поездке, будут в дальнейшем весьма полезны.
Бояться неудач не стоит. Сложные ситуации разрешатся практически сами собой.
Дева
Противоречивый месяц для Дев. Придется совмещать личные интересы и желания с тем, что хотят окружающие. Отпуск можно запланировать, но за пределы города лучше не выезжать, могут появиться дела, которые потребуют вашего участия.
Весы
Весам необходимо провести трезвую оценку своих возможностей. В особенности удачным этот месяц будет для тех, кто профессионально занимается творчеством. Весна буквально вдохновит на новые начинания. Всем остальным стоит готовиться к конфликтным ситуациям.
Сложности в семье ждут тех, чей партнер не хочет учиться экономить или брать на себя определенные бытовые обязанности. Высока вероятность, что Скорпионам наконец-то вернут большой долг, который вы уже не рассчитывали получить.
Стрелец
Стрельцам в следующем месяце лучше сосредоточиться на выполнении рабочих дел и разобраться со своими существующими долгами. Помните, что не все они связаны с финансами. Недописанные документы, невыполненные обещания – все это имеет значение.
Козерог
Апрель для Козерогов будет стабильным и ровным, без сюрпризов. Поэтому нет смысла строить грандиозные планы на апрель. Звезды утверждают, что правильнее будет переждать спокойный период и просто плыть по течению.
Водолей
С представителями этого знака не соскучишься, но им придется научиться брать на себя ответственность. На первый план в этом месяце должна выйти семья, а не работа и дружеские связи.
Рыбы
Рыбам в апреле нужно быть более инициативными активными. Можно сделать ремонт в квартире или самостоятельно познакомиться с новыми людьми. Не помешают изменения в личном распорядке дня.