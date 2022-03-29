Гороскоп Павла Глобы на апрель 2022 для всех знаков Зодиака: кто встретит любовь и неожиданно получит деньги

Овен

Овнам в апреле откроются многообещающие перспективы для реализации себя как творческой личности. Мужчин могут также попросить о помощи родственники - не отказывайте, вашу поддержку оценят по достоинству.

Женщинам рекомендуется весной немного изменить имидж. А вот для новых знакомств с мужчинами пока не время.

Телец

Для Тельцов апрель будет напряженным во всех отношениях.

Если вы хотели запланировать отпуск или веселые выходные с друзьями, пока что этого делать не стоит. Зато одинокие Тельцы получат прекрасный шанс завязать отношения.

Близнецы

Этому знаку придется взять на себя роль надежной опоры для родственников. Особенно для пожилых. Не отказывайте им в поддержке. Проблемы удастся решить совметными усилиями.

Рак

Месяц будет на удивление удачным. Можно рассчитывать даже на новые знакомства и небольшие романы.

В остальных сферах жизни помощи со стороны не просите. Вероятность проблем с финансами велика, но они успешно разрешатся уже к последней декаде.

Лев

Если вас будут отправлять в командировку или появится возможность отправиться в путешествие, отказываться не стоит. Астрологический прогноз уверяет: знакомства, завязанные в поездке, будут в дальнейшем весьма полезны.

Бояться неудач не стоит. Сложные ситуации разрешатся практически сами собой.

Дева

Противоречивый месяц для Дев. Придется совмещать личные интересы и желания с тем, что хотят окружающие. Отпуск можно запланировать, но за пределы города лучше не выезжать, могут появиться дела, которые потребуют вашего участия.

Весы

Весам необходимо провести трезвую оценку своих возможностей. В особенности удачным этот месяц будет для тех, кто профессионально занимается творчеством. Весна буквально вдохновит на новые начинания. Всем остальным стоит готовиться к конфликтным ситуациям.

Скорпион

Сложности в семье ждут тех, чей партнер не хочет учиться экономить или брать на себя определенные бытовые обязанности. Высока вероятность, что Скорпионам наконец-то вернут большой долг, который вы уже не рассчитывали получить.

Стрелец

Стрельцам в следующем месяце лучше сосредоточиться на выполнении рабочих дел и разобраться со своими существующими долгами. Помните, что не все они связаны с финансами. Недописанные документы, невыполненные обещания – все это имеет значение.

Козерог

Апрель для Козерогов будет стабильным и ровным, без сюрпризов. Поэтому нет смысла строить грандиозные планы на апрель. Звезды утверждают, что правильнее будет переждать спокойный период и просто плыть по течению.

Водолей

С представителями этого знака не соскучишься, но им придется научиться брать на себя ответственность. На первый план в этом месяце должна выйти семья, а не работа и дружеские связи.

Рыбы