Вера Брежнева уехала в Польшу и помогает там беженцам

Украинская певица Вера Брежнева в последние годы проживала в России, где она и строила свою карьеру. Но после начала военной спецоперации РФ, которую Брежнева осудила, певица покинула страну, и точное ее местонахождение было неизвестно. Вчера в сторис Вера решила рассказать поклонникам, где она сейчас.

Брежнева призналась, что в настоящее время занята волонтерской деятельностью в Польше: она помогает украинским беженцам. Певица опубликовала несколько сторис со склада, где распределяется гуманитарная помощь. Брежнева также упомянула, что вместе с ней там находится и ее дочь. Хотя певица не уточнила, какая именно, речь, вероятно, идет о младшей дочери Саре, так как старшая дочь Брежневой, Соня, уже несколько лет живет и учится в США.