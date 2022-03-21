Британцы могут лишиться национального блюда из-за антироссийских санкций

Как сообщил изданию президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук, кафе, где подают фиш-энд-чипс, рискуют остаться без подсолнечного масла и рыбы. Авторы статьи пояснили, что половина всех запасов подсолнечного масла поступала в Великобританию из России и с Украины, передают «РИА Новости».

От 30 до 40 процентов рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана «Б» просто нет,

Также эксперт опасается закрытия почти половины всех заведений, где готовят фиш-энд-чипс, — всего порядка трех тысяч кафе. По его словам, назревающий кризис, наложившийся на последствия пандемии, «вымотал людей». «Это блюдо всегда считалось дешевой едой. Некоторые магазины полагались на огромные порции, чтобы получить прибыль, но они больше не могут этого делать, так как стоимость порции будет непомерно высока», — подытожил Крук.