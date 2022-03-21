Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский вновь стал отцом

В личном блоге Влад, для которого этот ребенок, кстати, уже второй, поделился снимком малыша, сделанным, по всей видимости, в родильном доме. Пока артист не озвучивает дату родов, но не скрывает своего счастья. А недавно певец и его возлюбленная Ангелина раскрыли имя ребенка.

«Вовсю готовимся к появлению малыша! Чего только мы уже не приобрели, но сколько всего еще нужно. Хотя показывать пока рано. Нескончаемый процесс! Коляска стоит, кроватка собрана, вещи наглажены! Как же хочется уже взять его на руки! Вы предположили, что Ашот или Самвел — это просто разрыв! Самвел Соколовский... Еще вариант — Мий, Карлос. Ладно, сообщаю, мы назвали сына... Дэвидом!» — рассказывал 30-летний артист.

Напомним, с Ангелиной Влад состоит в отношениях уже около трех лет, за это время пара уже расставалась, но потом вновь воссоединилась. Также на счету Соколовского брак с коллегой по звездному цеху Ритой Дакотой. У них есть общая дочь Мия. В 2018 году артисты со скандалом развелись — тогда Рита обвиняла мужа в многочисленных изменах.

«Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, и за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу, в луже слез, в окружении близких людей. Дальше на пару дней слетала порыдать в Грецию. Там ко мне стало приходить осознание, я набралась смелости и написала пост. Сделала это, потому что честна с аудиторией», — негодовала блондинка.