Конечно, умелый любовник встречается во всех знаках, но тем не менее статистика упряма в том, что есть несколько знаков, чьи представители отличаются особенной чувственностью и уровнем либидо
Знаки Зодиака, которым нет равных в постели
Woman Hit решили выяснить, кто они — самые горячие любовники среди всех знаков Зодиака.
Близнецы
Нельзя сказать, что представители этого знака пылкие любовники, однако в изобретательности в постели Близнецам просто нет равных. Очень часто женщины бросаются омут страстей именно с мужчиной-Близнецом, когда интим с постоянным партнером становится скучным и пресным. Близнец практически всегда не против новых поз, игрушек, а также сам предлагает периодически сменить локацию. Но есть один момент — Близнецу можно легко наскучить, если вы сами не привыкли к постоянным экспериментам в сексе.
Овен
Огненный знак, чьи представители также отличаются невероятной чувственностью. Особенно это касается женщин. Если Близнецы обожают эксперименты, но Овны «берут» неутомимостью — будьте готовы к секс-марафону на всю ночь, если посчастливится стать сексуальным интересом Овна. Мужчина-Овен будет настойчиво ухаживать, пытаться произвести впечатление и довольно бурно реагировать на появление соперника. Кстати, ревность — большой минус Овна, бороться с гневом ему не всегда удается, но без этого он бы не смог поддерживать уровень страсти на прежнем уровне.
Стрелец
Наверное, самый «повернутый» на сексе знак. Если Стрелец заинтересован в человеке в интимном плане, он будет готов к сексуальным подвигам всегда. Его трудно уличить в половой слабости, что, несомненно, привлекает противоположный пол. Стрелец не против экспериментов, хотя для него важен сам факт того, что партнер согласен на близость, однако это не отменяет того факта, что Стрелец будет стремиться доставить второй половинке максимальное удовольствие, а внимание к чувствам и ощущениям партнера, согласитесь, привлекает всегда.