Знаки Зодиака, которым нет равных в постели

Woman Hit решили выяснить, кто они — самые горячие любовники среди всех знаков Зодиака.

Близнецы

Нельзя сказать, что представители этого знака пылкие любовники, однако в изобретательности в постели Близнецам просто нет равных. Очень часто женщины бросаются омут страстей именно с мужчиной-Близнецом, когда интим с постоянным партнером становится скучным и пресным. Близнец практически всегда не против новых поз, игрушек, а также сам предлагает периодически сменить локацию. Но есть один момент — Близнецу можно легко наскучить, если вы сами не привыкли к постоянным экспериментам в сексе.

Овен

Огненный знак, чьи представители также отличаются невероятной чувственностью. Особенно это касается женщин. Если Близнецы обожают эксперименты, но Овны «берут» неутомимостью — будьте готовы к секс-марафону на всю ночь, если посчастливится стать сексуальным интересом Овна. Мужчина-Овен будет настойчиво ухаживать, пытаться произвести впечатление и довольно бурно реагировать на появление соперника. Кстати, ревность — большой минус Овна, бороться с гневом ему не всегда удается, но без этого он бы не смог поддерживать уровень страсти на прежнем уровне.

Стрелец