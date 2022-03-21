Умер писатель Юз Алешковский

Юз (настоящее имя — Иосиф) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. В 1960-х годах писал и публиковал детские сказки, рассказы. По его сценариям сняты детские фильмы и сериалы "Вот моя деревня" (1972), "Аварийное положение" (1973), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Первое и второе" (1974), "Происшествие" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975).

Также Алешковский работал над повестями и рассказами, которые не могли публиковать, так как они затрагивали, в частности, темы лагерной жизни. Сам писатель, служивший в Военно-Морском флоте, в 1950 году за нарушение дисциплины был приговорен к четырем годам тюремного заключения. В 1953-м его досрочно освободили.