Ксения Собчак высказалась о баснословных доходах Максима Галкина

Собчак отметила, что заработать большие деньги на эстраде гораздо проще, чем в других сферах. В пример она привела режиссера Никиту Михалкова. С прошлого года он сдал позиции и смог похвастать лишь 2,7 миллионами долларов. Не остался без внимания и певец Дима Билан, по словам телеведущей, его состояние в четыре миллиона долларов – неоправданно. Собчак уверена: тяжелее всего заработать на телевидение. Для этого нужно завоевать авторитет и стать одним из самых узнаваемых деятелей в стране.