Телеведущая Ксения Собчак рассказала, сколько зарабатывают некоторые российские знаменитости, сообщает «Рамблер».
Ксения Собчак высказалась о баснословных доходах Максима Галкина
Ксения Собчак высказалась о баснословных доходах Максима Галкина
Собчак каждый год изучает имена людей, попавших в списки Forbes. Пару лет назад ей самой удалось занять 29 место. Тогда ее доход оценивался в 2,5 млн долларов в год. Ксения призналась, что с удовольствием бы сместила с первого места теннисистку Марию Шарапову, но признала — спортсмены расплачиваются за свои гонорары здоровьем и жизнью, в отличие от других знаменитостей.
В пример Ксения привела Максима Галкина, который по заработкам обошел свою супругу Аллу Пугачеву. «Это многовато — у него, кажется, в последнее время мало концертов, я его редко вижу», — заявила она в одном из интервью.
Собчак отметила, что заработать большие деньги на эстраде гораздо проще, чем в других сферах. В пример она привела режиссера Никиту Михалкова. С прошлого года он сдал позиции и смог похвастать лишь 2,7 миллионами долларов. Не остался без внимания и певец Дима Билан, по словам телеведущей, его состояние в четыре миллиона долларов – неоправданно. Собчак уверена: тяжелее всего заработать на телевидение. Для этого нужно завоевать авторитет и стать одним из самых узнаваемых деятелей в стране.