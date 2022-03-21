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Певица Нюша с семьей объявили об отъезде из России

Limon.ee
Певица Нюша с семьей объявили об отъезде из России
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Нюша с мужем Игорем Сивовым.
Нюша с мужем Игорем Сивовым. Фото: Скриншот с Instagram

Артистка с супругом и детьми переехали на постоянное место жительства в Дубай. В Телеграме Нюша объяснила свое решение, пишет eg.ru.

31-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная под своим сценическим псевдонимом Нюша, вместе с мужем и детьми уехала из России. Исполнительница перебралась на постоянное место жительства в Дубай (ОАЭ). В своем Telegram-канале Нюша объяснила это тем, что ее мужу, предпринимателю Игорю Сивову, нужно постоянно летать в командировки. Из России делать это с недавних пор стало очень сложно, а вот Дубай по-прежнему остается одним из главных мировых транспортных хабов.

«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени», — объяснила Шурочкина.

Нюша заверила, что даже из-за границы она по-прежнему планирует поддерживать связь с поклонниками в РФ — собственно, именно для этого она и завела Telegram-канал. Шурочкина обещает подробно рассказывать подписчикам, как они с семьей будут обустраиваться в Дубае.

Далеко не все поклонники поддержали решение Нюши. Многие обвинили ее в том, что она покинула Россию в сложный момент, при этом по-прежнему предпочитая зарабатывать деньги на Родине. Другие, впрочем, пожелали Нюше и ее близким успешно адаптироваться в новой стране. Добавим, что семья воспитывает двух детей — дочь Симбу и сына, имя которого не называется.

Отметим, что Нюша стала уже не первой знаменитостью, которая уехала из России в связи с последними событиями. До этого об отъезде из РФ заявляли Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Чулпан Хаматова и многие другие.

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