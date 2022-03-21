Артистка с супругом и детьми переехали на постоянное место жительства в Дубай. В Телеграме Нюша объяснила свое решение, пишет eg.ru.
Певица Нюша с семьей объявили об отъезде из России
31-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная под своим сценическим псевдонимом Нюша, вместе с мужем и детьми уехала из России. Исполнительница перебралась на постоянное место жительства в Дубай (ОАЭ). В своем Telegram-канале Нюша объяснила это тем, что ее мужу, предпринимателю Игорю Сивову, нужно постоянно летать в командировки. Из России делать это с недавних пор стало очень сложно, а вот Дубай по-прежнему остается одним из главных мировых транспортных хабов.
«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени», — объяснила Шурочкина.
Нюша заверила, что даже из-за границы она по-прежнему планирует поддерживать связь с поклонниками в РФ — собственно, именно для этого она и завела Telegram-канал. Шурочкина обещает подробно рассказывать подписчикам, как они с семьей будут обустраиваться в Дубае.
Отметим, что Нюша стала уже не первой знаменитостью, которая уехала из России в связи с последними событиями. До этого об отъезде из РФ заявляли Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Чулпан Хаматова и многие другие.