Подписчики решили, что фото Волочковой в прозрачном купальнике - это просто крик отчаяния, пишет Topnews.
Волочкову в прозрачном купальнике раскритиковали в Сети
Волочкова ослепила аудиторию сверкающим прозрачным купальником, который безуспешно пытался скрыть ее пышные формы. «Вспоминая мой любимый край и тепло… Желаю всем светлого дня. Я очень ценю красоту во всем. А моя подготовка к спектаклю 1 апреля уже началась», — подписала снимок артистка.
Артистка держит интригу из последних сил, никому не сообщая, на самом ли деле она отправилась на свой любимый курорт — Мальдивы. Однако фанаты приняли новое фото Волочковой вовсе без восторга. Кое-кто даже осудил сценическую диву за столь «призывный» наряд в ее-то годы.
Комментаторы сообщили ничего не подозревающей Анастасии, что ее ноги и зона паха «уже не те», и решили, что подобные снимки – просто крик отчаяния со стороны невезучей в личной жизни танцовщицы. Впрочем, среди подписчиков нашлись и вполне лояльные, пролившие бальзам на душевные раны балерины, заявив, что она еще вполне сексуальна.