Волочкову в прозрачном купальнике раскритиковали в Сети

Анастасия Волочкова обожает эпатировать публику откровенным контентом. Никогда не угадаешь, что балерина выдумает на этот раз: вывалит грудь, задерет ногу или даст простор фантазиям пользователей нескромной одеждой. В этот раз бывшая прима выбрала третий вариант.

Волочкова ослепила аудиторию сверкающим прозрачным купальником, который безуспешно пытался скрыть ее пышные формы. «Вспоминая мой любимый край и тепло… Желаю всем светлого дня. Я очень ценю красоту во всем. А моя подготовка к спектаклю 1 апреля уже началась», — подписала снимок артистка.

Артистка держит интригу из последних сил, никому не сообщая, на самом ли деле она отправилась на свой любимый курорт — Мальдивы. Однако фанаты приняли новое фото Волочковой вовсе без восторга. Кое-кто даже осудил сценическую диву за столь «призывный» наряд в ее-то годы.