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После внезапной госпитализации Димы Билана СМИ раскрыли тайные болезни певца

Limon.ee
После внезапной госпитализации Димы Билана СМИ раскрыли тайные болезни певца
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Дима Билан
Дима Билан Фото: Shutterstock

Певца срочно прооперировали в московской клинике, пишет Topnews.

СМИ стала известна причина, по которой ранее российскому певцу Диме Билану потребовалась срочная госпитализация. Исполнитель признался, что с 12 лет мучается от проблем с желудком. Недавно у него случилось новое обострение, с которым нельзя было справиться без экстренной помощи врачей. Несколько дней назад певец шокировал своих многочисленных фанатов тем, что находится в больнице после операции.
«Зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию, домыслы и сказать от первого лица — я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам!» – написал он.

Позднее в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ он пояснил, что все дело в больном желудке. От многочисленных приступов Билан страдал не один год и наконец решился на хирургическое вмешательство, хотя собирался прооперироваться еще в прошлом году. Выбор времени он счел удачным из-за менее плотного, чем в 2021 году, графика. Приступ был сильным, потому что боли Билан пытался заглушить алкоголем. Сказался и перенесенный звездой коронавирус. «После коронавируса это все обострилось, и я боль еще и заливал. Все в одну кучу», — пояснил исполнитель.

Он не уточнил, хорошо ли чувствует себя, лишь констатировал факт госпитализации. Однако, судя по высказываниям, Билан уже идет на поправку, считают подписчики.

Между тем, у Билана, действительно немало проблем со здоровьем. Помимо хронического гастрита, у него были грыжи в позвоночнике, дробный перелом ног, в которую вставили 9 шурупов, глухота правого уха на 30% после ковида, и склонность к бронхитам и воспалениям легких.

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