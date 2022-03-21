После внезапной госпитализации Димы Билана СМИ раскрыли тайные болезни певца
Позднее в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ он пояснил, что все дело в больном желудке. От многочисленных приступов Билан страдал не один год и наконец решился на хирургическое вмешательство, хотя собирался прооперироваться еще в прошлом году. Выбор времени он счел удачным из-за менее плотного, чем в 2021 году, графика. Приступ был сильным, потому что боли Билан пытался заглушить алкоголем. Сказался и перенесенный звездой коронавирус. «После коронавируса это все обострилось, и я боль еще и заливал. Все в одну кучу», — пояснил исполнитель.
Он не уточнил, хорошо ли чувствует себя, лишь констатировал факт госпитализации. Однако, судя по высказываниям, Билан уже идет на поправку, считают подписчики.
Между тем, у Билана, действительно немало проблем со здоровьем. Помимо хронического гастрита, у него были грыжи в позвоночнике, дробный перелом ног, в которую вставили 9 шурупов, глухота правого уха на 30% после ковида, и склонность к бронхитам и воспалениям легких.