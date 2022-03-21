После внезапной госпитализации Димы Билана СМИ раскрыли тайные болезни певца

СМИ стала известна причина, по которой ранее российскому певцу Диме Билану потребовалась срочная госпитализация. Исполнитель признался, что с 12 лет мучается от проблем с желудком. Недавно у него случилось новое обострение, с которым нельзя было справиться без экстренной помощи врачей. Несколько дней назад певец шокировал своих многочисленных фанатов тем, что находится в больнице после операции.

«Зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию, домыслы и сказать от первого лица — я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам!» – написал он.

Позднее в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ он пояснил, что все дело в больном желудке. От многочисленных приступов Билан страдал не один год и наконец решился на хирургическое вмешательство, хотя собирался прооперироваться еще в прошлом году. Выбор времени он счел удачным из-за менее плотного, чем в 2021 году, графика. Приступ был сильным, потому что боли Билан пытался заглушить алкоголем. Сказался и перенесенный звездой коронавирус. «После коронавируса это все обострилось, и я боль еще и заливал. Все в одну кучу», — пояснил исполнитель.

Он не уточнил, хорошо ли чувствует себя, лишь констатировал факт госпитализации. Однако, судя по высказываниям, Билан уже идет на поправку, считают подписчики.