Известная эстонская гей-пара с детьми отдыхает в Таиланде: милейшие кадры

Семья пришла в парк «Убежище слонов» на Пхукете. Там можно не только поглазеть на слонов, но и покормить этих огромных животных.

Хабер и Пиллер вместе уже более 20 лет. В 1998 году они открыили магазин ShiShi, и оборот этого предприятия достигает миллионов евро.

В 2018 году у Марта и Тайво появились близнецы Хильда и Хуберт. Суррогатной матерью стала 32-летняя американка Мелисса - она работает зубным техником, замужем за полицейским, имеет двоих детей.