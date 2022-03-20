Владельцы магазина декора ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер отдыхают вместе со своими очаровательными детишками в Таиланде. В Инстаграме Март опубликовал забавные кадры, как дети кормят слона.
Известная эстонская гей-пара с детьми отдыхает в Таиланде: милейшие кадры
Известная эстонская гей-пара с детьми отдыхает в Таиланде: милейшие кадры
Семья пришла в парк «Убежище слонов» на Пхукете. Там можно не только поглазеть на слонов, но и покормить этих огромных животных.
Хабер и Пиллер вместе уже более 20 лет. В 1998 году они открыили магазин ShiShi, и оборот этого предприятия достигает миллионов евро.
В 2018 году у Марта и Тайво появились близнецы Хильда и Хуберт. Суррогатной матерью стала 32-летняя американка Мелисса - она работает зубным техником, замужем за полицейским, имеет двоих детей.
За несколько месяцев до рождения Хильды и Хуберта Хабер и Пиллер поженились в США.