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Известная эстонская гей-пара с детьми отдыхает в Таиланде: милейшие кадры

Limon.ee
Известная эстонская гей-пара с детьми отдыхает в Таиланде: милейшие кадры
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Март Хабер и Тайво Пиллер
Март Хабер и Тайво Пиллер Фото: Erik Prozes

Владельцы магазина декора ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер отдыхают  вместе со своими очаровательными детишками в Таиланде. В Инстаграме Март опубликовал забавные кадры, как дети кормят слона.

Семья пришла в парк «Убежище слонов» на Пхукете. Там можно не только поглазеть на слонов, но и покормить этих огромных животных. 

Хабер и Пиллер вместе уже более 20 лет. В 1998 году они открыили магазин ShiShi, и оборот этого предприятия достигает миллионов евро.

В 2018 году у Марта и Тайво появились близнецы Хильда и Хуберт.  Суррогатной матерью стала 32-летняя американка Мелисса - она работает зубным техником, замужем за полицейским, имеет двоих детей.

За несколько месяцев до рождения Хильды и Хуберта Хабер и Пиллер поженились в США.

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