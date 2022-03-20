Апартаменты тяжелобольного Бориса Моисеева оказались переписаны на его директора: что скажет новый хозяин
По информации программы "Ты не поверишь", свои апартаменты в Юрмале стоимостью 200 тысяч евро, Борис Михайлович завещал Кристине Орбакайте. Мол, это ответный жест на всю ту доброту, которую на протяжении долгих лет проявляла к нему Алла Пугачева.
А теперь оказалась, что и московское жилье - 120-метровая квартира в центре Москвы - больше не принадлежит Борису Моисееву. Согласно выписке из ЕГРН, с августа 2020 года звездными апартаментами владеет директор артиста Сергей Горох. Кроме того, брат певца подозревает, что второй инсульт у него тоже произошел неслучайно...
- Как это так, человек перенес инсульт: надо было исключить курево, алкоголь. А он - раз! - и получает второй инсульт. Потихонечку его отправляют на тот свет, - разгневанно заявил в телеэфире Маркс Толкач.
Однако отвечать на обвинения и объяснять дорогие подарки от артиста его директор не спешит. Сайт kp.ru связался с Сергеем Горохом, но тот попросил перезвонить ему вечером.
- Давайте мы с вами попозже созвонимся, я сейчас на гастролях в Твери... Знаете, я это комментировать не буду, потому что Борис Михайлович крайне негативно относится к тому, чтобы я водил его на какие-то телевизионные программы, говорил о нем и давал какие-то оценки, - тщательно подбирая слова, ответил новый владелец звездных апартаментов.
Между тем, не исключено, что родственники попробуют оспорить решение Бориса Моисеева. После двух инсультов певец по-прежнему неважно себя чувствует, живет отшельником и не отвечает на звонки. К слову, в той самой квартире артист давно не появляется: где он сейчас, известно лишь узкому кругу приближенных лиц.