Апартаменты тяжелобольного Бориса Моисеева оказались переписаны на его директора: что скажет новый хозяин

- Давайте мы с вами попозже созвонимся, я сейчас на гастролях в Твери... Знаете, я это комментировать не буду, потому что Борис Михайлович крайне негативно относится к тому, чтобы я водил его на какие-то телевизионные программы, говорил о нем и давал какие-то оценки, - тщательно подбирая слова, ответил новый владелец звездных апартаментов.