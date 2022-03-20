5 причин, почему токсичных родственников нужно убирать из своей жизни

Как только вы осознаете это, каждая ваша эмоционально истощающая семейная связь окажется под вопросом, и вас охватит чувство облегчения.

Вот 5 причин, почему вы вправе игнорировать вашу тетю Катю или другого родственника на следующем семейном ужине.

Они контролируют ваше счастье

Никто не должен быть причиной того, что вы каждый день просыпаетесь и испытываете крайнее отчаяние по отношению к себе или к какой-либо ситуации. У вас есть право на то, что делает вас счастливым человеком. И если этот родственник не выказывает никаких признаков поддержки вас позитивным настроением, откажитесь от общения с ним.

Кровь не всегда гуще воды

«Семья — это самое важное в жизни». «Семья — самая важная любовь». Все эти высказывания в реальной жизни зачастую просто бессмысленные слова.

Нередко бывает так, что самыми близкими и надежными людьми становятся друзья, а не те, с кем вас связывают кровные узы. Если это про вас, то не позволяйте слову «семья» сбивать вас с толку, заставляя себя терпеть таких «родственников».

Ваше психическое здоровье важнее их чувств

Не имеет значения, если ваш троюродная сестра начнет ныть, потому что вы не отвечаете на ее приглашение. Если она эмоционально истощает вас, вы не должны ставить ее чувства выше вашего психологического здоровья. Никогда.

Они разводят ненужную драму

Наверняка у вас бывали истории, когда во время семейного праздника вы высказывали свою позицию по какому-либо глобальному вопросу. И вдруг все родственники смотрели на вас так, как будто вы только что совершили нечто ужасное.

Если люди, которые якобы «любят» вас, разводят драму, когда вы выражаете то, во что верите, действительно ли с ними стоит поддерживать контакт?

Вы заслуживаете того, чтобы ставить себя на первое место, и точка

Если никто из родственников не собирается ставить вас на первое место, так почему же вы не позволяете себе быть этим человеком?

Да, нас так воспитывали — заботиться о других и ставить близких на первое место. Но ради всего святого, вы заслуживаете той же любви, которую даете другим.