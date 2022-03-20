Восточные астрологи назвали четырех представителей китайского гороскопа, которые во второй половине 2022 года смогут воплотить свои мечты, пишет Sohu.
Названы четыре знака Зодиака, которые исполнят мечты в 2022 году
Названы четыре знака Зодиака, которые исполнят мечты в 2022 году
Крыса
Крысы будут с большим энтузиазмом относиться ко всему, что они делают, их ждет удача и процветание. Уже в апреле карьера людей, которые родились в год Крысы, пойдет в гору, а другие будут завидовать их материальному благополучию.
Кролик
Во второй половине 2022 года Кроликов ждет богатство, успехи в личной жизни и продвижение по карьерной лестнице. Те, кто не упустит этот шанс, смогут многое получить в будущем, пишет mk.ru.
Овца
Овец ждет непредвиденная удача. На их жизненном пути встретятся благородные люди, которые помогут заработать.
Свинья
Состояние зодиакальной Свиньи будет стремительно расти. Эти люди смогут исполнить свою мечту, а их жизнь наладится. Кроме того, Свиней ждет успех в карьере и повышение заработной платы.