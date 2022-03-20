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Названы четыре знака Зодиака, которые исполнят мечты в 2022 году

Limon.ee
Названы четыре знака Зодиака, которые исполнят мечты в 2022 году
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Восточные астрологи назвали четырех представителей китайского гороскопа, которые во второй половине 2022 года смогут воплотить свои мечты, пишет Sohu.

Крыса

Крысы будут с большим энтузиазмом относиться ко всему, что они делают, их ждет удача и процветание. Уже в апреле карьера людей, которые родились в год Крысы, пойдет в гору, а другие будут завидовать их материальному благополучию.

Кролик

Во второй половине 2022 года Кроликов ждет богатство, успехи в личной жизни и продвижение по карьерной лестнице. Те, кто не упустит этот шанс, смогут многое получить в будущем, пишет mk.ru.

Овца

Овец ждет непредвиденная удача. На их жизненном пути встретятся благородные люди, которые помогут заработать.

Свинья

Состояние зодиакальной Свиньи будет стремительно расти. Эти люди смогут исполнить свою мечту, а их жизнь наладится. Кроме того, Свиней ждет успех в карьере и повышение заработной платы.

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