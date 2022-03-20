«Вам повезло, вы получили работу с ежедневной зарплатой 30-160 евро»: полиция предупреждает о подозрительных сообщениях

«Привет! Вы были выбраны для частичной/полной занятости. Ежедневная заработная плата 30-160 евро. Возраст от 20 до 50 лет».

В пятницу несколько человек получили сообщения такого содержания на эстонском и английском языках, а редакцию Edu24 уведомили о трех случаях. Это новый метод мошенничества?

По словам Ханнеса Кельта, руководителя Службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями уголовного бюро Северной префектуры, правоохранительные органы знают о таких сообщениях. «Мы получили несколько сообщений от людей о том, что человек был выбран на работу или ему предлагают работу за 50-200 евро в день, но сообщений о том, что люди пострадали, пока не поступало, — говорит Кельт. - Но если это произошло, сообщите немедленно в полицию».

Однако подобные сообщения не единственные. В последние дни жители Эстонии получают по электронной почте сообщения якобы от Omniva, в которых речь идет о проблемах с посылкой, которая отправлена в почтовый автомат. В письмах указана ссылкат на сайт, который, когда его открываешь, просит перевести несколько десятков евро для получения посылки. Это тоже мошенническая схема, цель которой - украсть данные кредитной карты.

Pettus. Täna on paljud saanud SMS sõnumi, et teda ootab pakk. Lingile vajutades küsitakse krediitkaardi andmeid. Üks inimene on teatanud juba ka kahjust üle 700 euro. Kustutage selline SMS. #KRB pic.twitter.com/uEfyvXRsKD — Urmet Tambre (@UrmetTambre) March 16, 2022

В полицию поступила информация о таких "прекрасных" предложениях о работе от многих, но пока никто не пострадал. Сообщения о посылках уже доставили немало неприятностей. «Например, 16 марта на телефон жительницы Вильянди пришло сообщение с просьбой перейти по определенной ссылке и оплатить там указанную сумму, чтобы получить посылку. Отправив данные банковской карты и подтвердив транзакцию, женщина обнаружила, что с ее счета ушел перевод на сумму 1367 евро. Полиция расследует подробности дела о мошенничестве в рамках уголовного производства», — отмечает Кельт.