Вс, 20.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Вам повезло, вы получили работу с ежедневной зарплатой 30-160 евро»: полиция предупреждает о подозрительных сообщениях

Elu24 Limon.ee
,
«Вам повезло, вы получили работу с ежедневной зарплатой 30-160 евро»: полиция предупреждает о подозрительных сообщениях
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Полиция в кусре таких сообщений о работе
Полиция в кусре таких сообщений о работе Фото: SWNS/Scanpix/Kuvatõmmised sõnumitest

В пятницу в редакцию Elu24 поступило несколько сообщений о том, что многие люди были выбраны или приняты на работу с очень привлекательной заработной платой. По словам Ханнеса Кельта, главы Службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями уголовного бюро Северной префектуры, полиция в курсе подобных писем.

«Привет! Вы были выбраны для частичной/полной занятости. Ежедневная заработная плата 30-160 евро. Возраст от 20 до 50 лет».

В пятницу несколько человек получили сообщения такого содержания на эстонском и английском языках, а редакцию Edu24 уведомили о трех случаях. Это новый метод мошенничества?

По словам Ханнеса Кельта, руководителя Службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями уголовного бюро Северной префектуры, правоохранительные органы знают о таких сообщениях. «Мы получили несколько сообщений от людей о том, что человек был выбран на работу или ему предлагают работу за 50-200 евро в день, но сообщений о том, что люди пострадали, пока не поступало, — говорит Кельт. - Но если это произошло, сообщите немедленно в полицию».

Однако подобные сообщения не единственные. В последние дни жители Эстонии получают по электронной почте сообщения якобы от Omniva, в которых речь идет о проблемах с посылкой, которая отправлена в почтовый автомат. В письмах указана ссылкат на сайт, который, когда его открываешь, просит перевести несколько десятков евро для получения посылки. Это тоже мошенническая схема, цель которой - украсть данные кредитной карты.

В полицию поступила информация о таких "прекрасных" предложениях о работе от многих, но пока никто не пострадал. Сообщения о посылках уже доставили немало неприятностей. «Например, 16 марта на телефон жительницы Вильянди пришло сообщение с просьбой перейти по определенной ссылке и оплатить там указанную сумму, чтобы получить посылку. Отправив данные банковской карты и подтвердив транзакцию, женщина обнаружила, что с ее счета ушел перевод на сумму 1367 евро. Полиция расследует подробности дела о мошенничестве в рамках уголовного производства», — отмечает Кельт.

Если вы получили сообщение или электронное письмо, которое выглядит подозрительно, не спешите переходить по ссылке или открывать вложение. Узнайте, с какого адреса оно было отправлено, могло ли это быть настоящее сообщение. Конечно, вы не должны вводить свою личную информацию или PIN-коды на неизвестных веб-сайтах.

Вы можете проконсультироваться с онлайн-полицейским в вашем районе: https://www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud.

Ключевые слова
Наверх