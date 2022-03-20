Сергей Безруков объявил о пополнении в семье

48-летний российский актер театра и кино Сергей Безруков известен в светской тусовке как образцовый отец. В браке с режиссером Анной Матисон звезда «Бригады» воспитывает трех детей, еще двое были рождены в других отношениях. Останавливаться на достигнутом Сергей Витальевич не собирается. В беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Безруков рассказал, что через некоторое время его семью ждет новое пополнение — они с супругой решили взять ребенка из детского дома. С недавних пор артист активно сотрудничает с благотворительным фондом, который занимается усыновлением.

«У нас в семье много любви, мы можем еще дать. Мы помогаем фонду „Измени свою жизнь“. Честно говоря, огромное желание, чтобы, наверное, все были усыновлены, чтобы у каждого были родители и была семья, самое главное, чтобы была семья», — отметил Безруков.

Актер убежден, что он легко справится еще с одним ребенком, энергии хватит на всех. Безруков говорит, что старается «работать» по всем фронтам: в качестве отца, художественного руководителя, артиста. Своими «детьми» Безруков называет и своих подчиненных в Губернском театре. «Артисты все-таки дети, которым нужно уделить внимание, каждому, думать про каждого из них. Я создал театр наподобие Табакерки, в которой я прослужил 20 с лишним лет. И каким папой был для нас Олег Павлович Табаков, таким папой я захотел быть для своих артистов», — добавил актер.