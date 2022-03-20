Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию: «Возвращаться в Россию не планирую»

55-летняя Лазарева, рассказывая о событиях в Украине, всегда сохраняла оптимизм. Она даже не бегала в бомбоубежища, а жила в центре столицы. Несколько дней назад она сообщила подписчикам, что будет выходить в прямые эфиры в соцсети. Но теперь выясняется, что артистка уехала за границу.

«Я в Испании. Пришла в себя. Было странное ощущение — вот оно тело, ноги-руки, все это дома, в знакомой и абсолютно безопасной обстановке, а вот голова где-то там осталась, в Киеве. Дня три ушло на то, чтобы соединиться, собрать все в кучку. Собралась. Осматриваюсь. Думаю, что дальше. Возвращаться в Россию не планирую.

Планирую прямой эфир по привычке. Надо? О чем? Пишите вопросы. И, кстати, те, кто думает, что у меня уходит хоть миллиграмм сил на сочащиеся ядом комментарии каких-то злобных троллей, — не переживайте за меня. У меня к такому стойкий иммунитет. И вы не обращайте внимания, не кормите троллей. Подкармливайте себя, любимых, оберегайте и сохраняйте! Мы друг другу еще пригодимся», — написала она.