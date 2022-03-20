Анна Семенович рассказала, как ее в 17 лет хотели толпой изнасиловать в Москве под угрозой пистолета

Популярная певица Анна Семенович припомнила жуткий случай, который с ней произошел в возрасте 17 лет. На тот момент артистка серьезно занималась фигурным катанием и училась на первом курсе Физкультурного института.

В сезоне 1999-2000 звезда выступала в паре с Романом Костомаровым, и дуэт считался одним из сильнейших в России. Как рассказала Анна, однажды она пошла с подругой в ночной клуб, но в итоге получила серьезную психологическую травму. После танцев девушки отправились ловить машину на Арбате. К ним подъехал “Мерседес” с незнакомыми мужчинами в салоне и подпирает машину, в которой ехали девушки. Один из пассажиров иномарки достал пистолет и приказал водителю девушек остановиться и “отдать” Семенович и ее подругу.

“Парень говорит: “Я не знаю, что делать. Я буду останавливаться”. Мы начинаем просто плакать, просим не бросать нас, нас изнасилуют, убьют”, – приводит рассказ певицы Sport24.

Тогда водитель их машины остановил авто и попросил девушек потянуть время, пока он вызывает милицию.

Анну Семенович и ее подругу под дулом пистолета заставили пересесть. Тогда фигуристка сделала вид, что ее тошнит, чтобы потянуть время. Этого хватило для того, чтобы успела приехать милиция. “Стресс я, конечно, хапнула тогда колоссальный…” – вспоминает артистка.

Она призналась, что у нее развилась депрессия, из-за которой она несколько лет не могла встречаться с мужчинами и испытывала к ним сильную ненависть.

Напомним, что Анна Семенович ушла из фигурного катания в 2001 году из-за травмы мениска и начала карьеру в шоу-бизнесе.