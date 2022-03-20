«Я наобижалась так, что довела себя до инсульта»: Анна Бузова о ссоре с сестрой

Сестры были невероятно близки, но три года назад публично ссорились. Бузовы выпускали линию одежды и аксессуаров, а после серии скандалов разделили бизнес. Сейчас Анна одна работает над своим брендом, пишет cosmo.ru.

Она не скрывает, что с Ольгой у нее есть недопонимание, как и с родителями. Девушка отметила, что родных не выбирают, а близких людей нужно принимать такими, какие они есть на самом деле.

«Обижаться на родных — глупость полная. Уже наобижалась так, что довела себя до инсульта. Больше никаких обид не держу. Очень люблю родителей и сестру. Это безусловная любовь. Она есть и будет всегда в моем сердце. И как бы мы ни ссорились, что бы ни происходило, какие бы недопонимания ни возникали, семья — самое важное, что есть. И любить свою семью я буду всегда!» — заверила Анна.