33-летняя Анна Бузова призналась, что вела себя глупо. Сестра 36-летней Ольги Бузовой отметила, что у нее есть недопонимания в отношениях с родными.
«Я наобижалась так, что довела себя до инсульта»: Анна Бузова о ссоре с сестрой
Сестры были невероятно близки, но три года назад публично ссорились. Бузовы выпускали линию одежды и аксессуаров, а после серии скандалов разделили бизнес. Сейчас Анна одна работает над своим брендом, пишет cosmo.ru.
Она не скрывает, что с Ольгой у нее есть недопонимание, как и с родителями. Девушка отметила, что родных не выбирают, а близких людей нужно принимать такими, какие они есть на самом деле.
«Обижаться на родных — глупость полная. Уже наобижалась так, что довела себя до инсульта. Больше никаких обид не держу. Очень люблю родителей и сестру. Это безусловная любовь. Она есть и будет всегда в моем сердце. И как бы мы ни ссорились, что бы ни происходило, какие бы недопонимания ни возникали, семья — самое важное, что есть. И любить свою семью я буду всегда!» — заверила Анна.
Полтора года назад девушка перенесла инсульт. Ей повезло, что рядом в этот момент был бойфренд. Он быстро отреагировал и вызвал медиков: любое промедление могло сыграть роковую роль.