«Счастливые штанов не надевают»: Волочкова в одном боди с кружевом сверкнула прелестями перед возлюбленным

Анастасия Волочкова является популярной персоной в России. Она долгое время работала в Большом театре. Но теперь балерина создает свои постановки. Однако она часто оказывается в скандальных ситуациях, пишет teleprogramma.pro.

Блондинка не боится оголять свои прелести. Последний раз во время перелета она ошеломила полицейский в аэропорту, показав свой бюст. А вот теперь звезда хвастается красотой фигуры уже перед новым возлюбленным Дмитрием.

В этом году Волочкова успела расстаться с женихом, которого для нее нашли на шоу «Давай поженимся». С ним она отдыхала на Мальдивах. Но недавно балерина представила нового избранника — Дмитрия, который занимается банным бизнесом.

Они уже вместе путешествуют. Но на этот раз артистка запечатлелась с ним в домашней обстановке. Анастасия позировала в черном боди с кружевом. Рядом с ней был возлюбленный и кот.