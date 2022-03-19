Балерина удивила поклонником снимком с новым избранником Димой. Она забыла одеться, оставшись в нижнем белье.
«Счастливые штанов не надевают»: Волочкова в одном боди с кружевом сверкнула прелестями перед возлюбленным
Анастасия Волочкова является популярной персоной в России. Она долгое время работала в Большом театре. Но теперь балерина создает свои постановки. Однако она часто оказывается в скандальных ситуациях, пишет teleprogramma.pro.
Блондинка не боится оголять свои прелести. Последний раз во время перелета она ошеломила полицейский в аэропорту, показав свой бюст. А вот теперь звезда хвастается красотой фигуры уже перед новым возлюбленным Дмитрием.
В этом году Волочкова успела расстаться с женихом, которого для нее нашли на шоу «Давай поженимся». С ним она отдыхала на Мальдивах. Но недавно балерина представила нового избранника — Дмитрия, который занимается банным бизнесом.
Они уже вместе путешествуют. Но на этот раз артистка запечатлелась с ним в домашней обстановке. Анастасия позировала в черном боди с кружевом. Рядом с ней был возлюбленный и кот.
«Наше трио с Димой и Риччи всегда на позитиве. Берегите близких вам по духу людей. И не опускайте рук ни при каких обстоятельствах. Из любых ситуаций есть выход!» — написала звезда.