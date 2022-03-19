Знаменитые сестры, которые построили успешную карьеру в кино

Надежда и Анна Михалковы

Тот случай, когда особого выбора у маленьких Ани и Нади не было. Папа и дядя — известнейшие советские режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Друзья семьи — сплошь актеры и композиторы. Однако путь к успеху оказался не таким уж и простым. Мало того что регулярно приходилось испытывать давление, так еще и доказывать, что природа не всегда отдыхает на отпрысках талантливых людей. Уже в восемь лет младшая Надя снялась с папой в драме «Утомленные солнцем», и картина выиграла «Оскар»!

А вот дальше дело застопорилось: после ряда не очень удачных комедий и ромкомов Надежда делала карьерные паузы в несколько лет и, кажется, только в последнее время расправила плечи. Сыграла главную роль в комедии «Батя» и в сериале про мир российского кино «Номинация», который сама же и сняла.

В «Номинации», кстати, сыграла и старшая сестра Аня. У многих братьев и сестер отношения неровные, а вот Михалковы бесконечно любят друг друга — это заметно по теплым снимкам в соцсетях. Анна Никитична начала сниматься чуть позже сестры: в 13 лет в папином фильме «Очи черные». И тоже прорубала себе дорогу в жизнь. Несмотря на очевидно успешные работы («Свои», «Связь», «Кококо»), магистральных и бронебойных проектов у актрисы не случалось до 2018 года, пока не вышел сериал «Обычная женщина», где Анна виртуозно солировала.

Теперь у артистки по 5 — 6 проектов в год — она расцвела, сильно похудела и всячески радуется жизни. Анна помогает Наде нянчиться с дочкой Ниной и сыном Иваном (от режиссера Резо Гигинеишвили), а еще воспитывает троих собственных взрослых детей от бизнесмена Альберта Бакова: Андрея, Сергея и Лидию.

Татьяна и Ольга Арнтгольц

В семье калининградских актеров Татьяна родилась на 20 минут раньше, чем Ольга, — может быть, поэтому и в профессиональном плане она всегда на шаг впереди сестры: больше снимается в кино, появляется в телевизионных проектах. Многие до сих пор путают их (на фото Ольга справа, но это не точно). Старшая Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, родила дочь Машу. После развода начала встречаться со звездой «Кухни» Марком Богатыревым — в 2020 году они поженились, а в прошлом году у пары родился сын Данила.

У Ольги в семейной жизни тоже все складывалось непросто. В 2009 году она вышла замуж за актера Вахтанга Беридзе, родила дочь Анну, но через шесть лет брак распался. Тогда знаки внимания актрисе начал оказывать режиссер Дмитрий Петрунь, с которым Ольга познакомилась на съемках саги «Офицерские жены». В декабре 2016 года у пары родился сын Аким, а в 2021 году еще один мальчик — Лев.