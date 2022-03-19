Ирина Хакамада погрязла в долгах

Потерю возлюбленного Хакамада переживает тяжело. Ирина Муцуовна признается, что сейчас ей особенно нужна поддержка близких. В этом ей помогают друзья, которые зовут на вечеринки и просто приходят в гости. Однако, вопрос с долгами покойного мужа ей приходится решать самой, к тому же об их истинной сумме она узнала только после кончины Владимира.

«Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться», — поделилась политик с журналистами.

Но, несмотря на это, Ирина Хакамада сохраняет спокойствие и даже находит позитив в тяжелой ситуации: «Знаете, сейчас настолько все хреново, что от того, что эта хрень наложилась на эту, становится все равно. Придет время, но все решаемо. Долги заграничные, в заграничных банках, у нас санкции, нельзя туда лететь и банки не могут ничего сделать! Мне все запрещено и для меня это хорошо».

Все же политик отмечает, что веселого в нынешнем положении мало, так как очень любила мужа. Хакамада с болью вспоминает последний разговор с Сиротинским. Как оказалось, в тот момент пара испытывала негативные чувства, пишет starhit.ru.