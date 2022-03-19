5 продуктов, сделанные из нефти, которые мы едим каждый день

Ни один нормальный человек не захочет проглотить что-то несъедобное, тем более нефть. Но по сути, нефть — это один из самых универсальных продуктов, найденных на земле, состоящий из многих углеводородных цепей. Благодаря химической промышленности нефть способна видоизменяться таким образом, что с легкостью попадает в наш организм. Ничего хорошего в этом нет, поэтому важно знать, каких продуктов стоит избегать, если не хотите поглощать производные горючей жидкости.

Жевательная резинка

Удивительно, но этот жвачка, которая должна освежать дыхание и заботиться о здоровье ротовой полости, сделана из нефтепродуктов! А ведь жевательную резинку так любят дети. «Жевательная» основа жвачки — это нефтеполимерные смолы, полиэтиленовые и парафиновые. Да и за ароматическо-вкусовой состав жвачки отвечают красители и ароматизаторы, которые зачастую делаются из той же нефти. Кстати, жвачки не поддаются биохимическому разложению, а значит наносят ущерб не только организму человека, но и экологии.

Конфеты и леденцы

Еще один любимый вид пищевых продуктов не только у детей, но и у взрослых — это сладости, леденцы, мармелад и т.п. Яркие, разноцветные, с насыщенными вкусами — задумывались ли вы, что в природе такие цвета встречаются довольно редко? Многие из красителей и консервантов, разрешенных к использованию в пищевой промышленности, — искусственные и имеют синтетическую основу. Например, замечательный краситель E129 под названием красный очаровательный АС или консервант Е211 бензоат натрия. Обнаружить нефть под именем пищевой парафин можно и в составе некоторых шоколадных конфет.

Продукты с ароматом ванили

Также из продуктов переработки нефти делают ванилин — ароматизатор с насыщенным ароматом, который ассоциируется у нас исключительно со сладостью и нежностью. Аппетитные торты и пирожные с ванильным кремом, утренний ванильный латте и ванильный пломбир — все они, скорее всего, приготовлены с использованием ванилина. Который, в свою очередь, делают из ароматического углеводорода бензола. В больших дозах ванилин может быть ядовит, поэтому была установлена безопасная суточная норма его потребления — 10 мг/кг/день: например, человек весом 70 кг может съедать до 700 мг ванилина в день, а это физически невозможно. Кстати, из бензола также делают искусственный сахарозаменитель сахарин.

Чипсы и соленые снеки

В середине XX века американские ученые разработали суперпродукт — синтетический жир олестра с нулевой калорийностью, который стал диетической альтернативой растительным и животным жирам. Производители стали добавлять его в чипсы и прочие продукты для перекусов, от которых обычно можно поправиться. Только делают олестру из минерального масла, произведенного из нефти, поэтому она не прогоркает. Из-за особого строения молекул пищеварительные ферменты человека не в силах расщепить этот синтетический жир, и он выводится из организма практически без изменений. Правда, иногда он оседает в кишечнике, где накапливается и провоцирует воспаление и развитие различных болезней. А еще мешает усвоению некоторых полезных веществ, например, бета-каротина и жирорастворимых витаминов. Но находчивые производители теперь в продукты с олестрой добавляют витамины A, D, E и К — и пишут на этикетке товара о его повышенной пользе. В некоторых странах использование этого синтетического жира запрещено.

Аспирин