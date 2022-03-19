Барановская в пуховом комбинезоне забралась на ледник на Байкале

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным, который оставил ее одну с тремя детьми, Юлия смогла построить карьеру. Она ведет передачу «Мужское/Женское» и участвует в шоу «Модный приговор».

Но вот уже несколько недель проекты не выходят в эфир. У телеведущей появилось свободное время. Выходные она решила провести на Байкале.

Сначала Юлия поделилась кадром, на котором предстала в синей шубке и меховой белой шапке-ушанке. Она хвасталась хорошим настроением. А вот 19 марта телеведущая отметилась на заснеженном леднике, пишет teleprogramma.pro.

Она изрядно утеплилась. Барановская в пуховом комбинезоне и шапке стала аккуратно карабкаться на ледник, а потом позировала в лучах солнца. Теплый наряд сделал ее неузнаваемой.

«Всем привет, а мы уже на любимом зимнем Байкале. Приехали с детьми а выходные. Мы здесь не первый раз. Буду делится красотами зимнего Байкала», — заявила звезда.