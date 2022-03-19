Какие дома и квартиры российские знаменитости покупают в России и за рубежом

От 7 млн руб.: квартира площадью 250 кв. м в Турции.

Актриса Анастасия Макеева с мужем в Турцию летает, как на дачу. Звезда купила три квартиры в новеньком ЖК в 800 м от моря. В одной семья будет жить, другие сдавать. Для жилья выбрали двухуровневую квартиру площадью 250 кв. м. В апартаментах две террасы, гостиная, рабочий кабинет, комната для занятий музыки, спальня Анастасии и ее мужа Романа, детская, два санузла. С балкона разные виды — на море, на горы и банановые плантации. «Я живу в районе Махмутлар. Набережная просто фантастическая, как будто вы в Майами. Все вокруг говорят по-русски», — хвастается актриса.

От 9 млн руб.: апартаменты площадью 150 кв. м в комплексе «Эмеральд» в Болгарии.

В курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» в 15 км от аэропорта города Бургас роскоши нет, но инфраструктура приличная. Есть бассейны, теннисные корты, кафе, рядом пляж. Здесь квартиры у Ларисы Удовиченко, Ларисы Гузеевой, Надежды Бабкиной, Леры Кудрявцевой и других звезд. В других туристических местах Болгарии есть жилье у Лолиты, Евгения Миронова, Сергея Селина.

От 45 млн руб.: дом площадью 260 кв. м на Кипре.

Актер Александр Домогаров февраль и начало марта провел на Кипре, где лично контролирует строительство дома. Рэпер Элджей обосновался на небольшой вилле и строит свою музыкальную студию. Вариантов покупки недвижимости масса: от аккуратных домов с бассейнами за 45 — 50 млн руб. до шикарных вилл за 200 млн руб. По слухам, у семьи Максима Галкина здесь тоже есть апартаменты, однако артист этот факт опровергал.

От 70 млн руб.: трехэтажный дом в пригороде Парижа.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, телеведущий Алексей Ягудин и его жена, известная фигуристка Татьяна Тотьмянина, — хозяева дома в пригороде Парижа Пьерфоне. Трехэтажный дом 1882 года постройки напоминает маленький замок площадью около 1000 кв. м. Купил замок Ягудин несколько лет назад за €600 тысяч: «Я помню, тогда быстро все произошло: продал хорошую квартиру в Москве на Мосфильмовской, и этих денег хватило на дом во Франции и дом в Подмосковье». Сейчас рыночная цена дома выросла и никак не меньше €1 млн.

От 158 млн руб. за квартиру в США в комплексе Trump Towers площадью 196 кв. м.