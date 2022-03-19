Сб, 19.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Волочкова призналась, что ее первый брак был постановочным

Limon.ee
Волочкова призналась, что ее первый брак был постановочным
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Shutterstock

Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее брак с предпринимателем Игорем Вдовиным был постановочным. Подробности о замужестве светской львицы будут раскрыты в ходе документального фильма «Давай разженимся» на телеканале МУЗ-ТВ, сообщает 5-tv.ru.

«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!» — поделилась звезда.

Волочкова вышла замуж за Игоря Вдовина в 2007 году. Отношения с бывшим супругом у Волочковой стали портиться через год — они расстались на дружеской ноте и до сих пор сохраняют хорошие отношения.

Личная жизнь Анастасии Волочковой нередко становится объектом общественных обсуждений. Зимние каникулы 2022 года она провела на Мальдивах в обществе ухажера по имени Сергей, однако вскоре после отпуска разорвала с ним отношения. Сейчас новым избранником знаменитости предположительно является 24-летний бизнесмен Дмитрий, который занимается отделкой и постройкой деревянных сооружений.

Ключевые слова
Наверх