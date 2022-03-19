Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее брак с предпринимателем Игорем Вдовиным был постановочным. Подробности о замужестве светской львицы будут раскрыты в ходе документального фильма «Давай разженимся» на телеканале МУЗ-ТВ, сообщает 5-tv.ru.
Волочкова призналась, что ее первый брак был постановочным
«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!» — поделилась звезда.
Волочкова вышла замуж за Игоря Вдовина в 2007 году. Отношения с бывшим супругом у Волочковой стали портиться через год — они расстались на дружеской ноте и до сих пор сохраняют хорошие отношения.
Личная жизнь Анастасии Волочковой нередко становится объектом общественных обсуждений. Зимние каникулы 2022 года она провела на Мальдивах в обществе ухажера по имени Сергей, однако вскоре после отпуска разорвала с ним отношения. Сейчас новым избранником знаменитости предположительно является 24-летний бизнесмен Дмитрий, который занимается отделкой и постройкой деревянных сооружений.