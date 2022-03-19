Волочкова призналась, что ее первый брак был постановочным

«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!» — поделилась звезда.

Волочкова вышла замуж за Игоря Вдовина в 2007 году. Отношения с бывшим супругом у Волочковой стали портиться через год — они расстались на дружеской ноте и до сих пор сохраняют хорошие отношения.