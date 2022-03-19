Как не разругаться с родными и не впасть в депрессию из-за политической ситуации

События, разворачивающиеся сейчас вокруг нас, называют историческими, шокирующими, неожиданными, экстраординарными. Пролистывая ленту, невозможно не зациклиться на плохом. Информационный поток выбивает из колеи, мешать работать, есть, спать. Волнение накрывает с головой, так что уровень кортизола в крови зашкаливает. Каждый вечер мы задаемся вопросами о будущем, а по утрам просыпаемся, боясь включать Интернет на телефоне — все из-за тех же новостей.

Поводов для тревоги масса. Как сохранить хотя бы относительное спокойствие, когда привычный мир рушится? Что предпринять, спросим у известного гештальт-терапевта и психолога шестого сезона проекта «Пацанки» Любови Розенберг.

Инструкция для каждого

Не будет ошибкой сказать, что сейчас люди испытывают широкий спектр чувств: от тревоги за собственную безопасность и сохранение прежнего уровня жизни до страха неизвестности, агрессии и отчаяния. Как нам «прожить» эти эмоции и сохранить ментальное здоровье? Включить режим «тишины» и не читать новости, выбрать пару надежных каналов и проверять их с некой периодичностью, позволить себе плакать, кричать, читать повестку целыми днями?

«Ни для кого не секрет, что люди отличаются по степени стрессоустойчивости и способностям накапливать, выражать или проживать тревогу, — отметила Любовь Анатольевна. — Но помимо индивидуальных особенностей, есть фоновый уровень напряжения, под который попадают все без исключения. Сейчас он на максимуме. Сама атмосфера на работе, в магазине, в доме, городе, стране возбуждена до предела, и соблюдать спокойствие нам крайне сложно. Теперь добавьте сюда фон агрессии и растерянности большинства стран мира и умножьте на страх, который испытывают люди, живущие в них. Получается невеселая картинка, где почти весь земной шар максимально наэлектризован и любое соприкосновение с ним грозит ударом тока. Избавиться от этого невозможно даже если отключить все новостные каналы или уйти в тайгу».

Что нужно делать в состоянии нестабильности и дезорганизованности? Конечно, стабилизироваться и быть максимально организованным. Любовь Розенберг четко обрисовала шаги, которые могут помочь нам в этом.

- Принять все как есть. Почувствовать свое бессилие в этом. Постами и комментариями в соцсетях люди пытаются справиться с собственной тревогой и бессилием. Они пытаются выдать наверх/в социум переполняющий их страх, потому что не могут с ним совладать. Таким образом люди на короткое время сбрасывают накопленное напряжение и находят поддержку среди таких же людей.

- Максимально сосредоточиться на себе в «здесь и сейчас». Запастись на всю жизнь невозможно, планировать на будущее — бесполезно. Важно найти опоры, прежде всего, в себе, в своем окружении, в рутинном и простом труде.

- Прекратите давать энергию, которой кормится агрессия. Сострадайте одинаково всем, кто попал под это безжалостное колесо трагедии.