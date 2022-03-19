За последние пару недель не осталось людей, равнодушных к политике. Каждый из нас читает мировые новости, переживает из-за войны на Украине, волнуется за себя и близких. Можно ли продолжать выполнять работу и жить, как раньше, в такие времена?
Как не разругаться с родными и не впасть в депрессию из-за политической ситуации
События, разворачивающиеся сейчас вокруг нас, называют историческими, шокирующими, неожиданными, экстраординарными. Пролистывая ленту, невозможно не зациклиться на плохом. Информационный поток выбивает из колеи, мешать работать, есть, спать. Волнение накрывает с головой, так что уровень кортизола в крови зашкаливает. Каждый вечер мы задаемся вопросами о будущем, а по утрам просыпаемся, боясь включать Интернет на телефоне — все из-за тех же новостей.
Поводов для тревоги масса. Как сохранить хотя бы относительное спокойствие, когда привычный мир рушится? Что предпринять, спросим у известного гештальт-терапевта и психолога шестого сезона проекта «Пацанки» Любови Розенберг.
Инструкция для каждого
Не будет ошибкой сказать, что сейчас люди испытывают широкий спектр чувств: от тревоги за собственную безопасность и сохранение прежнего уровня жизни до страха неизвестности, агрессии и отчаяния. Как нам «прожить» эти эмоции и сохранить ментальное здоровье? Включить режим «тишины» и не читать новости, выбрать пару надежных каналов и проверять их с некой периодичностью, позволить себе плакать, кричать, читать повестку целыми днями?
«Ни для кого не секрет, что люди отличаются по степени стрессоустойчивости и способностям накапливать, выражать или проживать тревогу, — отметила Любовь Анатольевна. — Но помимо индивидуальных особенностей, есть фоновый уровень напряжения, под который попадают все без исключения. Сейчас он на максимуме. Сама атмосфера на работе, в магазине, в доме, городе, стране возбуждена до предела, и соблюдать спокойствие нам крайне сложно. Теперь добавьте сюда фон агрессии и растерянности большинства стран мира и умножьте на страх, который испытывают люди, живущие в них. Получается невеселая картинка, где почти весь земной шар максимально наэлектризован и любое соприкосновение с ним грозит ударом тока. Избавиться от этого невозможно даже если отключить все новостные каналы или уйти в тайгу».
Что нужно делать в состоянии нестабильности и дезорганизованности? Конечно, стабилизироваться и быть максимально организованным. Любовь Розенберг четко обрисовала шаги, которые могут помочь нам в этом.
- Принять все как есть. Почувствовать свое бессилие в этом. Постами и комментариями в соцсетях люди пытаются справиться с собственной тревогой и бессилием. Они пытаются выдать наверх/в социум переполняющий их страх, потому что не могут с ним совладать. Таким образом люди на короткое время сбрасывают накопленное напряжение и находят поддержку среди таких же людей.
- Максимально сосредоточиться на себе в «здесь и сейчас». Запастись на всю жизнь невозможно, планировать на будущее — бесполезно. Важно найти опоры, прежде всего, в себе, в своем окружении, в рутинном и простом труде.
- Прекратите давать энергию, которой кормится агрессия. Сострадайте одинаково всем, кто попал под это безжалостное колесо трагедии.
- Относитесь с пониманием к тем, кто сейчас находится в состоянии гнева и ненависти. Не обижайтесь на родственников и знакомых, которые льют проклятья на людей. Им сейчас тяжело думать рационально. Их коллективный разум наполнен страхом и отчаянием.
- Не оставайтесь один на один со своими мыслями, ищите способы коммуникаций с социумом в позитивном ключе. Ходите на концерты, читайте философские книги. Это помогает стабилизировать психику.
Бессонница и панические атаки
Что делать, если тревога захватывает целиком и мешает работе, личным отношениям, сну? Стоит ли пить успокоительные и когда обращаться к врачам? Или, может, благотворно подействуют упражнения/спорт/медитации/просто общение с близкими?
«Если не можете уснуть, то нужно помнить, что просмотр любых новостей и их обсуждение должно быть завершено за два часа до отбоя. Перед сном лучше — медитативная музыка, чтение, теплое молоко и уютная обстановка дома. Если это невозможно или не помогает, то используйте техники работы с панической атакой. Нужно максимально вернуть себе себя.
Сосредоточьтесь на дыхании. Делайте несколько глубоких вдохов через нос в живот и медленных выдохов через щель между губ, пока не почувствуете, что сердцебиение стало более медленным. Прогоните прочь все мысли, кроме концентрации на дыхании.
Верните себе ощущение тела. Присвойте поочередно себе через прикосновение голову, плечи, руки, грудь, живот и т.д. до кончиков пальцев ног. Повторяйте: «Это мои руки, это мои плечи…»
Найдите опоры вокруг вас — кровать, удобная подушка, теплое одеяло, стены, любимый человек рядом. Позвольте себе отдаться спокойствию и уюту, свернитесь на короткое время в позу эмбриона и разрешите уснуть, сказав, что переживания могут быть и утром и вам нужны силы для этого.
Днем постарайтесь занять себя максимально. Работа, спорт, прогулки, любимое хобби. Добавьте дела, требующие включения мелкой моторики. Изучайте новые рецепты блюд, вяжите носки, складывайте пазлы и так далее. Создавайте островок спокойствия в себе и вокруг себя. Этим вы поможете не только себе, но и миру. Именно так мы сможем справиться все вместе и разорвать пелену тревоги, нависшую над нами», — уверена наш эксперт.