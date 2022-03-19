Жена показала душераздирающее видео с тяжелобольным Юдашкиным

Недавно на Валентина Юдашкина обрушилась еще одна крайне неприятная новость - из-за российской спецоперации на Украине модельера отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже. Единственное, что должно придавать мэтру сил - его замечательная семья.

Супруга Юдашкина, Марина, много лет поддерживает своего мужа и иногда делится с поклонниками кадрами из их семейной жизни. Поскольку социальная сеть «Инстаграм» с недавних пор заблокирована на территории России, женщина принялась осваивать другую площадку - Telegram. Субботним утром она опубликовала на новой странице очень душевное видео.

На этих кадрах Марина и Валентин, держась за руки, прогуливаются в окрестностях своего роскошного загородного дома, наслаждаясь солнечной погодой. Юдашкин одет очень тепло - в длинный пуховик, угги и красную вязаную шапку. Модельер идет очень медленно, будто бы с трудом переставляя ноги, но Марина не торопит его и развлекает, увлеченно рассказывая о чем-то.